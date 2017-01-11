Это интересно: Доля Android Nougat стремится к 1%

MForum.ru
11.01.2017,
9 января 2017 года Google опубликовала свежую статистику распространенности версий операционной системы Android. В новом графике Android 2.2 Froyo и более старые версии ОС уже не упоминаются, вероятно, из-за того их доля стала менее 0,1%. В тоже время доля Android 2.3 Gingerbread пока еще находится на достаточно заметном уровне в 1%. Примерно столько же составляет доля некогда революционной Ice Cream Sandwich.
Что касается более актуальных версий ОС Android, то доля 6.0 Marsрmallow достигла почти 30%, что лишь немногим меньше чем у пока еще лидирующей 5.x Lillipop, суммарная распространенность которой составляет 33,4%. На третьем месте разместилась 4.4 KitKat c долей 22,6%. Что касается последней версии 7.х Nougat, то ее показатели стремятся к 1%. Естественно, в течение 2017 ее популярность будет расти, а все больше и больше устройств – получать Android 7.х Nougat «из коробки».
© Антон Печеровый,
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