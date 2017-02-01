Кадры: Елена Доброхотова займется маркетингом ПАО Ростелеком

MForum.ru
01.02.2017,
В обязанностях Елены Доброхотовой - разработка и реализация маркетинговой стратегии с упором на активное привлечение клиентов на новые и традиционные услуги и сервисы.
Елена Доброхотова работает в маркетинге IT и телеком-компаний более 20 лет. Имеет степень MBA (London Metropolitan University). В 2003-2011 годах работала в Столичном филиале ОАО «МегаФон», начинала специалистом по планированию бизнеса, а покинула компанию в должности руководителя маркетинга B2C и B2B сегментов. С 2011 по 2017 год руководила маркетинговыми подразделениями в «Яндексе», занималась маркетингом ключевых сервисов, среди успешных проектов – запуск «Яндекс Навигатора» и «Яндекс Браузера».
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