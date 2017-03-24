LTE: T-Mobile Чехия предлагает услуги фиксированного интернет-доступа по сети LTE

24.03.2017, MForum.ru

T-Mobile CR, Чехия, начала предлагать фиксированный доступ через сеть LTE с пиковыми скоростями до 100 Мбит/c. Покрытие сети выросло до 97% домохозяйств за счет объединения возможностей сетей xDSL и LTE компании. Об этом сообщает Telecompaper.com. Владельцам домохозяйств и малых бизнесов предложены три опции.

Это Fixed Internet 20, Fixed Internet 50 и Fixed Internet 100 - цифры в названиях тарифов означают пиковые скорости счачивания данных, доступные потребителям. Цена услуг - CZK 399, CZK 499 и CZK 599 соответственно. Услугой могут воспользоваться только те абоненты xDSL, которые используют или заказывают также голосовые услуги. В противном случае к цене тарифа добавляется еще CZK 150. Все тарифы предлагаются как "безлимитные".

Если в какой-то конкретной точке есть возможность использования и xDSL и LTE, оператор выбирает какой из них он будет пользоваться для оказания услуг абонентам. Для покупателей тарифа Fixed Internet 100 доступна только технология LTE. При заключении контракта на 24 месяца - установка бесплатна.

Фиксированный интернет в рамках любого из тарифов также позволяет получать услугу T-Mobile TV, причем пользователям перечисленных тарифов она обойдется дешевле.

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теги: Чехии