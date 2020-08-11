5G: В Чехии для 5G распределят 200 МГц в диапазоне 3.5 Ггц и частоты в диапазоне 700 МГц

MForum.ru

5G: В Чехии для 5G распределят 200 МГц в диапазоне 3.5 Ггц и частоты в диапазоне 700 МГц

11.08.2020, MForum.ru

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После консультаций с рынком регулятор частично изменил условия проведения аукциона. В частности, для новых претендентов на выход на рынок мобильной связи решено зарезервировать блок в 2х10 МГц в полосе 700 МГц. 

Кроме того, введены лимиты на общий объем частот, которыми владеет каждый участник аукциона. Выдачу частот обременят требованиями по предоставлению национального роуминга существующими операторами для новичков рынка до момента, пока они не выполнят устанавливаемые для них цели по развитию их собственных сетей 5G. Также оговорены критерии быстрого развития сетей 5G, включая формирование покрытия вдоль автомагистралей и железных дорог.

Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 30 сентября 2020 года.

Резюмируя. В Чехии окончательно погребена идея “единого инфраструктурного”, о которой было заикались на заре обсуждений темы, молодцы. К счастью для чехов у них нет национального чемпиона особо равноудаленного от власть придержащих, который бы мутил воду в своих интересах.

На рынке Чехии действует три оператора: O2 Czech Republic, T-Mobile Czech Republic и Vodafone Czech Republic, все в высокой степени готовности к запуску 5G, все провели множественные тесты этой технологии, включая масштабные, с десятками базовых станций. Это если не считать Nordic Telecom с его полосками частот в 450 МГц.

Нужен ли рынку Чехии четвертый участник? Не сказал бы, но если кто-то попробует им стать, то возможно развертывание 5G пойдет еще быстрее.

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теги: 5G пятое поколение Чехия частоты частотные аукционы

© Алексей Бойко, MForum.ru

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