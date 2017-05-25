МегаФон представил новую стратегию

MForum.ru
25.05.2017,
25 мая 2017 года МегаФон в рамках Дня инвестора представил новую стратегию компании. Вашему вниманию - подборка видеозаписей выступлений топ-менеджмента компании для вдумчивого изучения.
Публикации по теме:
25.05. [Новости компаний] Итоги квартала: МегаФон объявил результаты работы в 1q2017 / MForum.ru
28.03. [Новости компаний] Аналитика: В AC&M подвели итоги 2016 года - оценки числа подключений в России и Украине / MForum.ru
22.03. [Новости компаний] Итоги квартала: МТС отчиталась за 4q2016 и за 2016 год / MForum.ru
16.03. [Новости компаний] Итоги квартала: МегаФон отчитался за 4q2016 и за 2016 год / MForum.ru
24.11. [Новости компаний] Итоги квартала: Tele2 не расскажет о достижениях в 3q2016 / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Vkworld Mix + станет самым доступным безрамочным смартфоном / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Max 2 получил аккумулятор 5300 мАч / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Y6 2017 представлен официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Honor Band A2 – смарт-браслет с экраном и датчиком ЧСС / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: LG X venture – защищенный смартфон с QuickButton / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Honor 6A со Snapdragon 435 представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Meizu M5c - яркие цвета и неплохая камера / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Vertu Signature Cobra Limited Edition – телефон с ценой $360000 / MForum.ru
22.05. [Новинки] Слухи: Lenovo подтвердило использование в Moto Z2 Play аккумулятора емкостью 3000 мАч / MForum.ru
19.05. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Sony Xperia XZ Premium / MForum.ru
18.05. [Новинки] Слухи: Doogee собирается выпустить флагман с MediaTek Helio X30 и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
18.05. [ПО] Мобильные ОС: Google подтвердил релиз Android O «в конце лета» / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Samsung Galaxy J3 (2017) / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Nokia 3, 5, 6 и новой 3310 / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: HTC U11 с оболочкой Edge Sense представлен официально / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Y7 с аккумулятором 4000 мАч и Android 7.0 Nougat / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Y3 2017 – брендовый смартфон за $60 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Это интересно: Цена люксовой версии Nokia 3310 начинается от 119 тысяч рублей / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Blackview P2 Lite с аккумулятором емкостью 6000 и функционалом Powerbank / MForum.ru
12.05. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен прочный смартфон ZTE / MForum.ru