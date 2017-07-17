Анонсы: Panasonic P55 Max – смартфон с аккумулятором 5000 мАч и ценой $132

17.07.2017, MForum.ru

На индийский рынок вышел смартфон Panasonic P55 Max. Новинка интересна сочетанием емкого аккумулятора (5000 мАч) и умеренной цены в 8 499 индийских рупий ($132).

Основные спецификации Panasonic P55 Max включают в себя 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек с закругленным 2,5D-стеклом, чипсет MediaTek MT6737, 3 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, а также связку 13 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камер. ОС – Android 7.0 Nougat. В продаже Panasonic P55 Max появится в черно и золотистом цветах.