Пресс-релизы: МТС приобрела компанию «Сотовая cвязь Башкортостана»

28.07.2017, MForum.ru

27 июля 2017 г. Москва, РФ – ПАО «МТС» объявляет о приобретении 100% акций регионального оператора связи ОАО «Сотовая cвязь Башкортостана» (ССБ) за 300 миллионов рублей, включая чистый долг.

Покупка актива позволит МТС расширить присутствие в Республике Башкортостан и получить дополнительный частотный ресурс, включая две полосы по 15 МГц в диапазоне 2100 МГц, а также две полосы по 4,4 МГц в диапазоне 450 МГц.

«Приобретение по разумной цене значимого частотного ресурса в Башкортостане, входящем в десятку крупнейших телеком-рынков в регионах России, полностью соответствует нашей стратегии по укреплению регионального присутствия МТС. Закрывая сделку, мы удваиваем частотный ресурс в диапазоне 2100 МГЦ в Башкортостане для расширения емкости и увеличения скорости передачи данных сетей 3G. В перспективе эти частоты будут использоваться для развития сетей LTE», - отметил вице-президент МТС по технике и ИТ Андрей Ушацкий.

МТС приобретает ССБ у ПАО «Башинформсвязь», дочерней компании ПАО «Ростелеком».

Ранее МТС получила все необходимые корпоративные одобрения на сделку.

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Комментирует Алексей Бойко, MForum.ru: "С учетом иска, поданного против АФК "Система" "Башнефтью", любые упоминания Башкортостана в связи с МТС выглядят подозрительно. С другой стороны нельзя отрицать потенциальной ценности частот в диапазоне 2100 МГц. Частоты 450 МГц в багаже МТС на сегодня не выглядят ценным активом. Выходит, что куплены частоты 2100 МГц по цене 20 млн рублей за МГц. Такая цена кажется немалой. Странно выглядит эта сделка и если смотреть со стороны Ростелекома - почему данный актив ушел не к Tele2, которая начинала было сооружение сети LTE 450, которая ведет сотовый бизнес, в том числе, в интересах Ростелекома, а к МТС? Ростелекому настолько нужны оборотные средства? Или в компании настолько не любят свою сотовую дочку? В общем, странная сделка, как ни посмотри".

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