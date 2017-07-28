Пресс-релизы: МТС приобрела компанию «Сотовая cвязь Башкортостана»

MForum.ru
28.07.2017,
27 июля 2017 г. Москва, РФ – ПАО «МТС» объявляет о приобретении 100% акций регионального оператора связи ОАО «Сотовая cвязь Башкортостана» (ССБ) за 300 миллионов рублей, включая чистый долг.
Покупка актива позволит МТС расширить присутствие в Республике Башкортостан и получить дополнительный частотный ресурс, включая две полосы по 15 МГц в диапазоне 2100 МГц, а также две полосы по 4,4 МГц в диапазоне 450 МГц.
«Приобретение по разумной цене значимого частотного ресурса в Башкортостане, входящем в десятку крупнейших телеком-рынков в регионах России, полностью соответствует нашей стратегии по укреплению регионального присутствия МТС. Закрывая сделку, мы удваиваем частотный ресурс в диапазоне 2100 МГЦ в Башкортостане для расширения емкости и увеличения скорости передачи данных сетей 3G. В перспективе эти частоты будут использоваться для развития сетей LTE», - отметил вице-президент МТС по технике и ИТ Андрей Ушацкий.
МТС приобретает ССБ у ПАО «Башинформсвязь», дочерней компании ПАО «Ростелеком».
Ранее МТС получила все необходимые корпоративные одобрения на сделку.
+ +
Комментирует Алексей Бойко, MForum.ru: "С учетом иска, поданного против АФК "Система" "Башнефтью", любые упоминания Башкортостана в связи с МТС выглядят подозрительно. С другой стороны нельзя отрицать потенциальной ценности частот в диапазоне 2100 МГц. Частоты 450 МГц в багаже МТС на сегодня не выглядят ценным активом. Выходит, что куплены частоты 2100 МГц по цене 20 млн рублей за МГц. Такая цена кажется немалой. Странно выглядит эта сделка и если смотреть со стороны Ростелекома - почему данный актив ушел не к Tele2, которая начинала было сооружение сети LTE 450, которая ведет сотовый бизнес, в том числе, в интересах Ростелекома, а к МТС? Ростелекому настолько нужны оборотные средства? Или в компании настолько не любят свою сотовую дочку? В общем, странная сделка, как ни посмотри".
+ +
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 марта 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
14.06. [Краткие новости] LTE: МТС в Башкирии задействовала под LTE 1800 полосу в 20 МГц / MForum.ru
15.05. [Новости компаний] 3CA / MForum.ru
30.01. [Новости компаний] LTE-A: МегаФон объявляет о запуске поддержки LTE-A в Уфе / MForum.ru
08.01. [Новости компаний] Все сети LTE в мире. Краткая информация / MForum.ru
28.07. [Новинки] Анонсы: Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus – флагманы с дополнительным дисплеем / MForum.ru
27.07. [Новинки] Анонсы: Blackview A7 – смартфон со сдвоенной камерой за $50 / MForum.ru
27.07. [Технологии] Компоненты: USB 3.2 обеспечит скорость передачи данных до 20 Гбит/с / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 5X – сдвоенная камера, Snapdragon 625 и MIUI 9 за 1499 юаней / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Oukitel K10000 Max – крепкий смартфон с аккумулятором 10000 мАч / MForum.ru
26.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне Nokia 2 / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Moto Z2 Force - обновление смартфона с небьющимся дисплеем / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Blu Vivo 8 – металлический смартфон с Android Nougat за $212 / MForum.ru
25.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A7 (2018) замечен в бенчмарках / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Появились «живые» фото «крепыша» Samsung Galaxy S8 Active / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Qualcomm Snapdragon 836 дебютирует вместе с Pixel 2 / MForum.ru
21.07. [Новинки] Это интересно: Samsung Galaxy Note 8 будет представлен 23 августа / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: LG Q8 – 5,2-дюймовая версия V20 / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Gretel S55 – бюджетный смартфон с двойной камерой / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Alcatel A3 и A3 XL стали доступны на российском рынке / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: OPPO A77 со Snapdragon 625 и 16 Мп сэлфи-камерой представлен официально / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Honor 9 Premium с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти оценен в €455 / MForum.ru
18.07. [Новинки] Анонсы: Huawei Band 2 и Band 2 Pro с мониторингом сердечного ритма представлены официально / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Стали известны характеристики Nokia 8 / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Panasonic P55 Max – смартфон с аккумулятором 5000 мАч и ценой $132 / MForum.ru