Пресс-релизы: Совет директоров МТС объявил рекомендации по размеру промежуточных дивидендов

01.08.2017, MForum.ru

31 августа 2017 г. Москва, РФ – Совет директоров ПАО «МТС» назначил внеочередное общее собрание акционеров на 29 сентября 2017 года и рекомендовал собранию акционеров принять решение о выплате промежуточных дивидендов в размере 10,4 рубля на одну обыкновенную акцию МТС (20,8 рубля на одну АДР) по результатам деятельности компании за первое полугодие 2017 года.

Исходя из рекомендаций, общая сумма промежуточных дивидендов, выплачиваемых в 2017 году, может составить 20,78 миллиарда рублей.

Дата закрытия реестра акционеров (держателей акций и АДР Компании), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 5 сентября 2017 года. Совет директоров рекомендовал определить дату закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, на 13 октября 2017 года.

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