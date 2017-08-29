Итоги: Группа МТС отчиталась за 2q2017

MForum.ru
29.08.2017,
Выручка в России выросла на 1,6% гг - компании удалось получить больше и за голосовые услуги, и за мобильный ШПД. Выросла прибыль - OIBDA в России до 42,1 млрд руб., на 6% гг, выросла маржа прибыли - до 42,5%. Компания нарастила свободный денежный поток по итогам 1H2017 до 40,6 млрд руб. (+69,3%). Это происходит на фоне существенного сокращение капитальных затрат с 18,8 млрд руб. до 12,5 млрд руб. Впрочем, даже на этом уровне инвестиции остаются значительными, если сравнивать их с результатами других участников рынка.
Также компания нарастила число абонентов до 78 млн (+0,2 млн или +0.3%). Показатель снизился, но это может быть следствием "фокусировкой на росте качественных подключений" о которой заявляет компания.
В течение 2017 года компания обещает выплатить около 52 млрд руб. дивидендов.
OIBDA выросла на 6% до 42,1 млрд руб. в годовом исчислении, это объясняется рядом причин, включая изменения в ритейле. Маржа OIBDA в России при этом выросла на 1.7 п.п. до 42,5%.
В мобильном сегменте выручка достигла 75,1 млрд руб. (+3.1%), в МТС это связывают с продолжением роста потребления услуг мобильного ШПД. Отмечается и рост числа пользователей услуг связи в международном роуминге.
Доля МТС на рынке Московского региона составила 36.5% на рынке ШПД и 33% в сегменте платного ТВ, количество пользователей GPON - 1,782 млн.
Снизилась выручка от продаж товаров (телефонов, оборудования и ПО) до 9.2 млрд руб (с 10 млрд руб по итогам 1q2017). МТС продолжала сохранять число магазинов на уровне 5700 (с учетом франчайзи).
Проникновение смартфонов в абонбазу компании достигло 60%, проникновение пользователей услугами ШПД выросло до 51%, проникновение пакетных тарифов - до 42% от общей базы. Компания сообщает о росте числа карт МТС.Деньги - до 3.8 млн штук на конец кваратала с 3.0 млн штук на конец 2q2016. Более 9 млн клиентов оператора пользуются приложением "Мой МТС" (12% абонбазы России).
Международное агентство Fitch изменило рейтинг МТС со "Стабильного" на "Негативный". Связано это со снижением рейтинга АФК "Система".
Оценка компанией охвата населения России услугами LTE сохраняется низкой - более 50%.
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