Анонсы: Microwear H2 – 3G смарт-часы с GPS

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Анонсы: Microwear H2 – 3G смарт-часы с GPS

30.08.2017, MForum.ru

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Какие функции должны быть в активе смарт-часов, чтобы заинтересовать потребителя? По мнению Microwear, умные часы не должны быть просто компаньоном смартфона с набором фитнес-функций, а полноценным автономным устройством. Таким как Microwear H2.

Анонсы: Microwear H2 – 3G смарт-часы с GPS

В качестве аппаратной платформы для Microwear H2 производитель выбрал типичный для недорогих смартфонов чипсет Mediatek MTK6580. Таким образом, эта новинки поддерживает 3G-сети, Wi-Fi, GPS и прочие типичные для смартфонов функции. Тип устанавливаемый в устройство SIM-карты – NanoSIM. Объем ОЗУ Microwear H2 составляет 1 Гб, встроенной памяти – 8 Гб.

Анонсы: Microwear H2 – 3G смарт-часы с GPS

Кроме того, новинка оснащена 5 Мп камерой и поддерживает Bluetooth, что позволяет им подключаться одновременно к двум смартфонам. Не забыты и типичные для умных часов функции, такие как счетчик шагов и датчик частоты сердечных сокращений. Выпускаться Microwear H2 будет в трех цветах: черный, серебристый и «розовое золото».

Анонсы: Microwear H2 – 3G смарт-часы с GPS

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com, microweartech.com

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