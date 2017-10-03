Слухи: В TENAA замечены два новых смартфона ZTE с емкими аккумуляторами

MForum.ru
03.10.2017,
В базе данных TENAA появились смартфоны ZTE A0616 и ZTE A0622. Спецификации обоих новинок находятся на базовом уровне, однако они интересны наличием емких аккумуляторов.
По информации TENAA ZTE A0616 будет оснащаться 5,5-дюймовым экраном разрешением 1280х720 точек, 4-ядерным процессором с тактовой частотой 1,45 ГГц, 2/3 Гб ОЗУ и 16/32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 Гб. Разрешение тыловой камеры новинки составит 13 Мп, фронтальной – 8 Мп. Судя по вставкам для антенн, корпус ZTE A0616 будет металлическим, а сканер отпечатка пальца разместится на задней панели. Также известно о несъёмном аккумуляторе емкостью 3900 мАч и ОС Android 7.0 Nougat с пользовательским интерфейсом ZTE из коробки.
ZTE A0622 будет оснащен немного более компактным 5,2-дюймовым дисплеем (разрешение 1280х720 точек), а топовая версия устройства будет оснащена 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Также ZTE A0622 будет доступен в вариантах 2+16 и 3+32 Гб. «Сердцем» новинки станет 4-ядерный 1,4 ГГц процессор, при этом емкость аккумулятора составит целых 4870 мАч. Подробностей о коммерческих названиях и сроках релиза пока нет.
© Антон Печеровый,
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