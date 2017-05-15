Анонсы: Blackview P2 Lite с аккумулятором емкостью 6000 и функционалом Powerbank

MForum.ru
15.05.2017,
Смартфоны с емкими аккумуляторами становятся все популярнее, так же как и их использование в качестве внешних аккумулятором для подзарядки других устройств. Blackview P2 Lite, оснащенный аккумулятором емкостью 6000 мАч, как раз относится к этой категории устройств. Тем более что новинка поддерживает быструю зарядку 9V2A.
Диагональ дисплея Blackview P2 Lite составляет 5,5 дюймов (разрешение 1920х1080 точек), а его «сердцем» является чипсет MediaTek MT6753 с 8-ядерным процессором. Объем ОЗУ – 3 Гб, встроенной памяти – 32 Гб. Фоточасть Blackview P2 Lite включает в себя связку из 8 и 13 Мп камер. Также отметим сканер отпечатка пальца с поддержкой разблокировки устройства всего за 0,1 с. ОС – Android 7.0. Габариты Blackview P2 Lite составляют 54х77х10,4 мм. Выпускаться смартфон будет в 4 вариантах цвета: золотистом (Champagne Gold), синем (Iron Blue), сером (Mocha Grey) и матовом черном (Matte Black). Приобрести Blackview P2 Lite можно примерно за $125.
© Антон Печеровый,
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