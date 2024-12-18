Анонсы: Motorola представила смартфоны с емкими АКБ – Moto G15 и G15 Power

18.12.2024, MForum.ru

Motorola представила новые устройства линейки Moto G: Moto G15 и Moto G15 Power. Новинки представляют собой смартфоны начального уровня с большими батареями в качестве основного преимущества. Они также являются первыми устройствами Moto G, работающими под управлением Android 15 из коробки.

Спецификации Moto G15 и Moto G15 Power идентичны, за исключением емкости АКБ. Вариант Power оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч, а обычный G15 – аккумулятором емкостью 5200 мАч. За счет этого G15 Power немного толще (8,8 мм против 8,2 мм) и тяжелее (203 г против 190 г).

Moto G15 и Moto G15 Power оснащены 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением Full HD+ и 8 Мп фронтальной камерой в вырезе дисплея. На задней панели расположены две камеры — основная, разрешением 50 Мп и сверхширокоугольная, разрешением 5 Мп.

Основа аппаратной части – чипсет Helio G81 (8 ядер, 2 ГГц, только LTE-сети), дополненный 4 ГБ оперативной памяти и 128/256/512 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.

Также присутствуют 3,5-мм аудиоразъем, FM-радио и NFC, и даже поддержка двух SIM-карт карты. Есть три варианта цвета: Gravity Gray, Iguana Green и Sunrise Orange, все с задней панелью из веганской кожи.