Слухи: Samsung Galaxy Tab Active 2 – защищенный планшет с Exynos 7880 и 3 Гб ОЗУ

MForum.ru
16.10.2017,
Уважаемый «искатель утечек» Роланд Кванд (Roland Quandt) поделился подробностями о планшетном компьютере Samsung Galaxy Tab Active 2, которая станет приемником модели Galaxy Tab Active.
Дизайн новинки будет выполнен в стиле других устройств линейки Active с аппаратными кнопками. Диагональ дисплея – 8 дюймов, разрешение – 1280х800 точек. Внутри Samsung Galaxy Tab Active 2 ожидается Exynos 7880, 3 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, 8 Мп тыловая камера и фронтальная камера разрешением 5 Мп.
Емкость аккумулятора – 4450 мАч. Также в активе новинки присутствует встроенный в кнопку «Домой» сканер отпечатка пальца, поддержка LTE (в версии SM-T395), Bluetooth 4.2 и S Pen. ОС – Android 7.1.1 Nougat. Ожидаемая цена Samsung Galaxy Tab Active 2 - $500…600.
© Антон Печеровый,
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