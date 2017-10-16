Слухи: Samsung Galaxy Tab Active 2 – защищенный планшет с Exynos 7880 и 3 Гб ОЗУ

16.10.2017, MForum.ru

Уважаемый «искатель утечек» Роланд Кванд (Roland Quandt) поделился подробностями о планшетном компьютере Samsung Galaxy Tab Active 2, которая станет приемником модели Galaxy Tab Active.

Дизайн новинки будет выполнен в стиле других устройств линейки Active с аппаратными кнопками. Диагональ дисплея – 8 дюймов, разрешение – 1280х800 точек. Внутри Samsung Galaxy Tab Active 2 ожидается Exynos 7880, 3 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, 8 Мп тыловая камера и фронтальная камера разрешением 5 Мп.

Емкость аккумулятора – 4450 мАч. Также в активе новинки присутствует встроенный в кнопку «Домой» сканер отпечатка пальца, поддержка LTE (в версии SM-T395), Bluetooth 4.2 и S Pen. ОС – Android 7.1.1 Nougat. Ожидаемая цена Samsung Galaxy Tab Active 2 - $500…600.