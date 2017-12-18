Слухи: LG Pay дебютирует на смартфонах среднего класса, начиная с LG K10 (2018)

MForum.ru
18.12.2017,
Летом текущего года компания LG официально подтвердила, что платежная система LG Pay будет работать на устройствах среднего класса. И, если верить свежим данным из Южной Кореи, первым середнячком с поддержкой LG Pay станет LG K10.
Запуск платежной системы LG Pay в Южной Корее состоялся в июне текущего года, а первым смартфоном с ее поддержкой стал LGG6. Не секрет, что успех платежной системы во многом определяется ее распространенностью, поэтому появление LG Pay в активе «середнячков» более чем логично.
LG K10 (2017)
Анонс LG K10 (2018) ожидается уже на CES 2018, которая пройдет в начале января следующего года. Что касается спецификаций, то в активе LG K10 (2018) стоит ожидать 5,3-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек, 4-ядерный 1,2 ГГц процессор, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор емкостью 3000 мАч. Кроме того, новинка будет оснащена дактилоскопическим сенсором, наличие которого важно для идентификации пользователей платежных систем.
© Антон Печеровый,
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