Слухи: LG Pay дебютирует на смартфонах среднего класса, начиная с LG K10 (2018)

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Слухи: LG Pay дебютирует на смартфонах среднего класса, начиная с LG K10 (2018)

18.12.2017, MForum.ru

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Летом текущего года компания LG официально подтвердила, что платежная система LG Pay будет работать на устройствах среднего класса. И, если верить свежим данным из Южной Кореи, первым середнячком с поддержкой LG Pay станет LG K10.

Запуск платежной системы LG Pay в Южной Корее состоялся в июне текущего года, а первым смартфоном с ее поддержкой стал LGG6. Не секрет, что успех платежной системы во многом определяется ее распространенностью, поэтому появление LG Pay в активе «середнячков» более чем логично.

Слухи: LG Pay дебютирует на смартфонах среднего класса, начиная с LG K10 (2018)

LG K10 (2017)

Анонс LG K10 (2018) ожидается уже на CES 2018, которая пройдет в начале января следующего года. Что касается спецификаций, то в активе LG K10 (2018) стоит ожидать 5,3-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек, 4-ядерный 1,2 ГГц процессор, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор емкостью 3000 мАч. Кроме того, новинка будет оснащена дактилоскопическим сенсором, наличие которого важно для идентификации пользователей платежных систем.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации phonearena.com

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