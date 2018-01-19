Анонсы: Защищенный LG X4+ получил поддержку LG Pay и Hi-Fi звук

MForum.ru
19.01.2018,
Компания LG вывела на домашний рынок смартфон LG X4+, позиционирующийся как устройство среднего класса. Стоимость новинки составляет $280, а ее ключевые особенности – соответствие ряду пунктов американского военного стандарта MIL-STD 810G и поддержка фирменного платежного сервиса. Кроме того, в активе LG X4+ присутствует ЦАП класса Hi-Fi.
Аппаратная платформа достаточно скромная. Внутри LG X4+ нашлось место для чипсета Qualcomm Snapdragon 425, 2 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. На задней панели LG X4+ разместилась камера разрешением 13 Мп, на передней – 5 Мп камера. Также на задней панели расположен дактилоскопический сенсор. Диагональ дисплея составляет 5,3 дюйма, разрешение – 1280х720 точек. Емкость аккумулятора – 3000 мАч.
© Антон Печеровый,
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