LTE: Qualcomm представил LTE модем с поддержкой 2 Гбит/c

16.02.2018, MForum.ru

Qualcomm Technologies начала поставлять образцы модема Snapdragon X24 - модема 20-й категории на базе процесса FinFET с разрешением 7 нм. Можно говорить о восьмом поколении мультирежимных LTE-модемов и третьем поколении модемов LTE.

Посмотреть модем можно будет в Барселоне, на MWC, на стендах таких вендоров, как Ericsson, Netgear и Telstra.

Как видим, несмотря на появление спецификаций 5G NR, технология LTE продолжает развитие. Более того, технологии, лежащие в основе Snapdragon X24 помогут в создании модемов 5G NR.

Среди основных характеристик новинки - поддержка агрегации до 7 полос частот в направлении от базовой станции, при поддержке 4х4 MIMO на 5 агрегированных полосах. Это означает возможность поддержки до 20 параллельных пространственных LTE-потоков. Увеличение пропускной способности сети доступно за счет поддержки FD-MIMO (от англ. Full Dimension Multi-Input Multi-Output - Мультипространственной технологии многоканального входа - многоканального выхода).

В направлении к базовой станции модем Snapdragon X24 поддерживает агрегацию до 3 полос частот по 20 МГц и квадратурную амплитудную модуляцию до 256QAM.

Модем Snapdragon X24 может работать с приемопередатчиками, выполненными по процессу 14 нм FinFET, получая питание от трекера энергопотребления Qualcomm QET5100 Envelope Tracker.

В направлении от базовой станции модем поддерживает 3 полосы при одновременной поддержке HPUE в диапазоне b41.

Модем поддерживает работу с глобальной навигационной системой GNSS.

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