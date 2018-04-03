Слухи: Появились фотографии передней панели LG G7

03.04.2018, MForum.ru

Анонс смартфон LG G7 ожидается до конца текущего месяца, а в «утечках» появляется все больше подробностей об этой новинке. В частности, изображения сенсорной панели дисплея устройства подтверждают факт использования экрана с вырезом в верхней части.

Ожидается, что LG G7 получит экран диагональю 6,1 дюйма и соотношением сторон 19,5:9. Его разрешение может составить 3120х1440 точек. Что касается технологий, то экран LG G7 может быть выполнен в двух вариантах - LCD и OLED. Причем, LCD-экран будет выполнен по технологии M+LCD (она же MLCD+). При ее использовании каждый пиксель экрана состоит из красного, зеленого, синего и белого субпикселей. Относительно стандартной ЖК-панели энергопотребление будет ниже на 40%. При этом недавние утечки говорили о яркости в 800 нит. Что касается «железа», то в активе LG G7 ожидаются чипсет Snapdragon 845, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Светосила объектива 16 Мп камеры составит f/1.6. Также информированные источники утверждают о наличии защиты о влаги по стандарту IP68 и поддержке HDR10. В продаже LG G7 может появиться уже в мае.