Микроэлектроника: В МФТИ придумали, как заменить в биосенсорах золото медью

MForum.ru

Микроэлектроника: В МФТИ придумали, как заменить в биосенсорах золото медью

06.05.2018, MForum.ru

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Совместное исследование МФТИ (Лаборатория нанооптики и плазмоники Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ), Сколково и Университета Южной Дании посвящено замене золота в процессе производства биосенсорных чипов. Для замены используется медь, которую покрывают тонким в 10 нм слоем диэлектрика, а поверх наносят слой из оксида графена. В итоге получается не только отказаться от использования золота, но также повысить чувствительность биосенсоров, а также уменьшить их размеры, что важно для создания компактных биосенсорных устройств.

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