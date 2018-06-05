Анонсы: ASUS ROG Phone – мощный игровой смартфон

05.06.2018, MForum.ru

Как и ожидалась, компания Asus пополнила свое портфолио смартфоном ROG Phone, адресованным любителям игр. Новинка получила мощную аппаратную платформу (Qualcomm Snapdragon 845 с частотой ядер 2,96 ГГц, до 8 Гб ОЗУ, 128/512 Гб встроенной памяти), а также док-станцию для подключения монитора, клавиатуры и мыши.

Еще одна геймерская фишка новинки – AirTrigger, ультразвуковые триггеры на боковой грани, призванные приблизить пользовательский опыт ROG Phone к игровым консолям. Настроить триггеры можно на любое нужное действие. Также упомянем о стереодинамиках с усилителем NXP 9874 и защиту от влаги.

Заслуживает внимание и набор аксессуаров. Например, ASUS ROG Phone можно оснастить док-станцией TwinView Dock снабженной вторым экраном (для видеочатов и т.д.), аккумулятором емкостью 6000 мАч, акустической системой и физическими триггерами. С помощью WiGIG Dock новинка превращается в стационарную консоль, а Gamevice приближает ASUS ROG Phone к Nintendo Switch.

Особое внимание производитель уделил энергоснабжению устройства, для чего предусмотрен выделенный разъем для быстрой зарядки Quick Charge 4.0+, 30W. Емкость аккумулятора – 4000 мАч.

Диагональ экрана ASUS ROG Phone – 6 дюймов при разрешении 2160x1080 точек, технология AMOLED с поддержкой HDR и частотой обновления 90 Гц.

На задней панели ASUS ROG Phone находится сдвоенная камера 12+8 Мп (Sony IMX363, PDAF, f/1.8 + широкоугольный сенсор с углом обзор 120 градусов), фронтальная камера – 8 Мп с апертурой объектива f/2.0.

Габариты новинки составляют 158,83 х 76,16 х 8,65 мм, вес – 200 грамм. Цена пока не сообщается, ASUS ROG Phone появится в продаже в США, Великобритании и странах азиатско-тихоокеанского региона.