Микроэлектроника: Акции китайских производителей электроники падают на сообщениях из США

MForum.ru
05.10.2018,
Bloomberg News, ссылаясь на неназванное официальное лицо, утверждает, что в оборудовании компании Super Micro Computer Inc., которая обеспечивала поставки радиоэлектронного оборудования американским компаниям и правительственным агентствам, обнаружены вредоносные чипы.
Это вызвало серьезное падение акций таких компаний, как Lenovo и ZTE, но также негативно сказалось на курсе акций многих производителей чипсетов, включая американские. Независимо от того, верит ли кто-либо в существование таких чипов, думаю, что мы будем наблюдать эскалацию торговой войны США и Китая от которой в различной степени пострадают практически все участники рынка микроэлектроники, да и другие сегменты мировой экономики.
В Lenovo поспешили заявить, что Super Micro не входит в состав поставщиков этой компании, в Super Micro отрицают, что в продукции компании есть какие-либо вредоносные чипы, ссылаясь на то, что никогда не получали жалобы клиентов на наличие таких чипов.
По данным источника, на которые ссылается Bloomberg, китайские закладки содержат код, который заставляет продукты принимать изменения в софте и подключаться к внешним компьютерам.
В 2012 году эксперты конгресса США уже заявляли, что продукция компаний ZTE и Huawei создает риски в области безопасности для американских телеком-операторов, и рекомендовали им не покупать продукцию этих китайских компаний.
В 2018 году США и Австралия отказались от закупок решений 5G у этих китайских компаний, еще несколько стран задумываются о том, чтобы присоединиться к этому запрету.
В этой связи стоило бы задуматься о том, что в России телеком-оборудование Huawei пользуется растущей популярностью. По материалам: phys.org.
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теги: микроэлектроника тренды торговые войны информационная безопасность
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© Алексей Бойко,
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