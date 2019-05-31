Микроэлектроника: Производители памяти увидят дно в 2q2019

MForum.ru

Микроэлектроника: Производители памяти увидят дно в 2q2019

31.05.2019, MForum.ru

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По оценкам Digitimes Research, топ-3 мировых производителей памяти столкнутся с самыми низкими показателями объемов продаж по итогам 2q2019. И это на фоне снижения выручки в 1q2019. 

 

 

Это если о плохом. А если о хорошем, то с учетом того, что клиенты, весьма вероятно, приблизились к исчерпанию собственных складских запасов, у производителей есть шансы от дна оттолкнуться.

SK Hynix отмечает, что ее выручка в 1q2019 просела на рекордные для сегмента -34%, больше, чем у Samsung Elcetronics с его -26% и у Micron Technology с его -27%.

Средние цены продаж (ASP) в 1q2019 чипов памяти DRAM и NAND показали самое большое снижение за период с 1q2018. И если Samsung и Micron смогли на этом фоне нарастить объемы поставок изделий флэш NAND в 2019 году, то у SK Hynix объемы поставок памяти NAND просели, что и привело к самому большому снижению выручки.

Все три компании активно стремятся к технологическому прогрессу в области производства памяти DRAM, переходя от используемого процесса 1x (16-19нм) к 1y (14-16нм) и даже к 1z(12-14нм). По части технологий производства флэш памяти NAND пока что господствует 96-слойная технология 3D-NAND, но все три производителя планируют в будущем развивать 128-слойную.

С учетом ситуации, можно ожидать продолжения падения доходов в сегменте и по итогам  2q2019, но есть значительные шансы улучшить результаты уже в 3q2019. Этому будет способствовать традиционный эффект "высокого сезона" для производителей электроники, несмотря на то, что неопределенность в развитии американо-китайской торговой войны оказывает свое негативное воздействие на ситуацию в отрасли.  Источник: digitimes.com 

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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