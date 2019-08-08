Телеком: МегаФон вложит в цифровизацию розницы до 2 млрд рублей

08.08.2019, MForum.ru

Директор по стратегии и развитию бизнеса компании МегаФона Александр Соболев, сообщил, что в ближайшие несколько лет МегаФон планирует потратить до 2 млрд руб. на свою розницу. Удивительно, но речь идет не об открытии новых точек, а об обновлении работающих.

Так оператор надеется усилить позицию в монобренде, где сейчас у МегаФон работает более 4 тысяч салонов, собственных и франчайзинговых (их примерно половина).

Пилотные проекты по "цифровизации" салонов связи МегаФон уже начались. Речь идет о внедрении формата "Цифровые лаунж-салоны Будущего". Оператор намеревается, в частности, упростить процесс подключения SIM-карт, внедрить персонифицированные клиентские предложения. То и другое безусловно отвечает современным трендам.

Инициатива МегаФона представляется мне правильной, разумной и немного запоздавшей. В 2020 году число "оцифрованных" салонов вырастет до нескольких сотен, не так уж много. А всего планы компании предусматривают "цифровизацию" более тысячи таких салонов.

Источники: comnews.ru ; interfax.ru

В МегаФон, принимая это решение, ориентировались на действия конкурентов. Сейчас практически все операторы пытаются нащупать "идеальный формат", точнее, несколько форматов, которые оптимизируют каналы привлечения и удержания абонентов.

Идеи упрощения процесса подключений не новы для рынка, несколько лет тому назад этим активно занимались, например, в ВымпелКом. И простор для усовершентствований в этом направлении остается немалым - из-за особенностей российского законодательства процесс подключения по-прежнему отнимает у желающих подключиться немало времени. Не являются новостью и персонифицированные предложения, благо Big Data теперь достаточно развита у каждого из операторов. Тем не менее, оптимизацией процессов работы салонов с посетителями безусловно следует заниматься, минимизируя те усилия, которые клиент должен потратить и время, которое он должен провести в салоне для того, чтобы получить то, зачем он туда пришел.

И если для этого требуется 2 млрд рублей, то эти средства стоит вложить, они несомненно вернутся ростом лояльности абонентов, среднего времени их жизни и т.п.

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теги: телеком МегаФон розница цифровизация