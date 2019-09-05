Анонсы: Представлен ASUS ROG Phone II Ultimate с 1 Тб памяти

05.09.2019, MForum.ru

На IFA 2019 компания ASUS официально представила смартфон ASUS ROG Phone II Ultimate. Новинка представляет собой модификацию игрового смартфона ROG Phone II, которую дополнили 1 Тб встроенной памяти UFS 3.0 и поддержкой LTE Cat.20, обеспечивающим скорость до 2 Гбит/с.

Остальные характеристики соответствуют оригинальной модели. В активе ASUS ROG Phone II Ultimate присутствуют чипсет Qualcomm Snapdragon 855+ с мощной системой охлаждения, 12 Гб ОЗУ LPDDR4X, 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, сдвоенная тыловая камера (48 + 13 Мп), 24 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. ОС – Android 9 Pie с ROG UI и полным набором игровых фишек. Цена ASUS ROG Phone II Ultimate составит 1199 евро. Для сравнения стандартный ASUS ROG Phone, который появится в продаже 20 сентября, оценен в 899 евро.