Телеком: Билайн выбрал стартап o.vision для совместного проекта с использованием технологий 5G

MForum.ru
14.10.2019,
Билайн (ВымпелКом) определил победителя в номинации "Лучший стартап с использованием технологии 5G", им стал стартап o.vision с разработкой беспроводной пропускной системы на базе технологии распознавания лиц в реальном времени.
Оператор предоставит команде o.vision возможность тестировать свой проект в пилотной зоне 5G Билайн в Сколково с использованием решения MEC (Mobile Edge Computing). Как ожидается, комбинация технологий 5G и MEC позволит обеспечить необходимую пропускную способность и уровень задержки для анализа видеопотока в реальном времени. Такой подход позволит сделать решение компактным и мобильным, снизив его себестоимость за счет использования облачных технологий.
Выбор партнера в использовании технологии 5G проходил в рамках SPB Startup Day в С.-Петербурге. Организатор мероприятия - ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив).
Артем Мусинов, директор по инновациям ПАО «ВымпелКом»:
«Одно из важнейших направлений корпоративной социальной ответственности нашей компании – поддержка талантливой молодежи и технологического предпринимательства. Партнерство с ФРИИ SPB STARTUP DAY позволяет нам взаимодействовать с лучшими стартапами Петербурга и привлекать их к совместной работе в Beeline Innovation Lab для создания совместных проектов в области инноваций».
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теги: телеком Билайн ВымпелКом пятое поколение партнерства
© Алексей Бойко,
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