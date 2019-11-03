Анонсы: ASUS ROG Phone II появился в России

03.11.2019, MForum.ru

Компания ASUS объявила о начале продаж на российском рынке ROG Phone II. В качестве подарка за покупку новики до 15 ноября выступают наушники ASUS ROG Cetra c активным шумоподавлением, динамиками 10 мм и разъемом USB Type C.

В активе ASUS ROG Phone II присутствуют чипсет Snapdragon 855+, 6,59-дюймовый дисплей с частотой обновления до 120 Гц, до 12 Гб ОЗУ LPDDR4X, до 512 Гб встроенной памяти UFS 3.0, 48 Мп тыловая камера (Sony IMX58) с 13 Мп вспомогательным модулем с широкоугольным объективом и 24 Мп фронтальная камера. Емкость аккумулятора – 6000 мАч, которых хватит на 7 часов игры в PUBG Mobile, при этом за счет быстрой зарядки 2/3 емкости он набирает за 58 минут. ОС - Android 9 Pie со множеством актуальных для геймеров доработок. Российская цена ASUS ROG Phone II составит 69 990 рублей за версию с 12 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти.