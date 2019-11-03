MForum.ru
03.11.2019,
Компания ASUS объявила о начале продаж на российском рынке ROG Phone II. В качестве подарка за покупку новики до 15 ноября выступают наушники ASUS ROG Cetra c активным шумоподавлением, динамиками 10 мм и разъемом USB Type C.
В активе ASUS ROG Phone II присутствуют чипсет Snapdragon 855+, 6,59-дюймовый дисплей с частотой обновления до 120 Гц, до 12 Гб ОЗУ LPDDR4X, до 512 Гб встроенной памяти UFS 3.0, 48 Мп тыловая камера (Sony IMX58) с 13 Мп вспомогательным модулем с широкоугольным объективом и 24 Мп фронтальная камера. Емкость аккумулятора – 6000 мАч, которых хватит на 7 часов игры в PUBG Mobile, при этом за счет быстрой зарядки 2/3 емкости он набирает за 58 минут. ОС - Android 9 Pie со множеством актуальных для геймеров доработок. Российская цена ASUS ROG Phone II составит 69 990 рублей за версию с 12 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
05.09. [Новинки] IFA 2019: Представлен ASUS ROG Phone II Ultimate с 1 Тб памяти / MForum.ru
30.07. [Новинки] Слухи: iQOO Pro 5G представят в августе / MForum.ru
22.07. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone II получил Snapdragon 855+ / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone 6 получил откидную камеру / MForum.ru
06.05. [Новинки] Слухи: Asus Zenfone 6 получит выдвижную фронтальную камеру? / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone II появился в России / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Meizu 16Xs, Note 9 и M10 / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Smartisan Jianguo Pro 3 / MForum.ru
31.10. [Новинки] Слухи: Появились изображения Motorola Razr нового поколения / MForum.ru
31.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Lenovo Tab M10 (2nd gen) / MForum.ru
31.10. [Новинки] Слухи: Redmi Note 8T получит поддержку NFC / MForum.ru
31.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Xiaomi CC9 Pro / MForum.ru
29.10. [Новинки] Анонсы: INOI 117B – телефон с док-станцией для пожилых людей / MForum.ru
29.10. [Новинки] Слухи: Xiaomi СС9 Pro получит пента-камеру со 108 Мп сенсором / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Vivo IQOO Neo 855 Edition представлен официально / MForum.ru
27.10. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 6 5G появился на рендере / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Honor 9X появится в России / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: OnePlus 7 Pro доступен в России / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi 9 Lite. Mi Band 4 в подарок / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Blackview BV9800 Pro снабдили 48 Мп камерой и тепловизором / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Honor 20 Lite (Youth Edition) представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Samsung Galaxy A51 / MForum.ru
22.10. [Новинки] Компоненты: В 2020 MediaTek планирует представить 5G-чипсет для смартфонов среднего класса / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: HTC выпускает еще один блокчейн-телефон - Exodus 1s / MForum.ru
20.10. [ПО] Анонсы: Объявлен список моделей Xiaomi, которые получат MIUI 11 / MForum.ru