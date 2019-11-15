Телеком: Sony, NTT и Intel сформируют партнерство 6G

MForum.ru
15.11.2019,
Компании Sony, NTT и Intel объявили о планах создания партнерства для совместной работы над технологиями мобильной связи 6G, которые, как ожидается, будут востребованы, начиная с 2030 года.
Хотя сети 5G во многих странах еще только-только запускаются, две японские компании и Intel намерены к весне 2020 года создать организацию, которая займется темой 6G. Партнеры намереваются пригласить к участию и другие крупные мировые компании, включая китайские.
Одной из целей разработки, будет создание более совершенных полупроводников. В иделале это должно будет положит конец недовольству малым сроком службы смартфона без подзарядки, компании планируют довести время работы аппарата без подзарядки до 1 года (!!).
Японские операторы сотовой связи собираются начать предоставление услуг 5G весной 2020 года. По части чипов, на первом месте находится Qualcomm, тогда как китайская Huawei постепенно наращивает свои разработки в этой области и старается уменьшить зависимость от американских технологий.
Sony и NTT надеются получить преимущество, объединившись с Intel.
Мы пока не знаем, какие подходы будут использованы для проектирования систем связи 6G. От появления первых международных стандартов в этой области нас отделяет еще несколько лет. Но вероятным вариантом может быть переход к фотонике, соответствующие чипы, как правило, отличают низкое энергопотребление и высокие скорости передачи и обработки данных. В NTT уже проводят эксперименты с такими чипами.
Источник: microwavejournal.com
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Отечественным разработчикам, а еще более важно, регуляторам российского рынка, Минкомсвязи, Минпромторгу и т.п., стоило бы тоже начать уже сегодня смотреть в сторону 6G, не зацикливаясь на попытках догнать уходящий от вокзала поезд 5G. Иначе опять окажется, что мы готовимся не к будущей, а к прошедшим войнам.
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теги: телеком 6G шестое поколение Sony NTT DoCoMo Intel
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