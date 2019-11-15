Телеком: Чипсеты: UNISOC успешно испытал работу модуля 5G, работающего в мм диапазоне

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Телеком: Чипсеты: UNISOC успешно испытал работу модуля 5G, работающего в мм диапазоне

15.11.2019, MForum.ru

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Компания UNISOC объявила об успешном сеансе передачи данных с использованием радиомодуля 5G, работающего в диапазоне миллиметровых волн 26 ГГц. Это создает хороший задел для разработки чипсета 5G с поддержкой диапазонов миллиметровых волн.

UNISOC успешно испытал работу модуля 5G, работающего в мм диапазоне

Тест проводился с использованием прототипа терминала UNISOC 5G mmWave, а также генератора и анализатора сигналов Keysights.

В состав прототипа терминала 5G mmWave входил процессор цифрового сигнала, синтезатор промежуточной частоты (intermediate frequency), RFFE и фазированная антенная решетка, интегрированная с многоядерными процессорами, высокоскоростной обработкой сигнала на базе ПЛИС, большая ФАР. Обеспечивалась поддержка диапазонов 26 ГГц и 39 ГГц, что необходимо для того, чтобы устройство отвечало потребностям различных операторов, а также поддержка MU-MIMO в различных сценариях 5G NR.

UNISOC давно работает в области 5G и является активным участником тестов результатов R&D, организованным группой IMT-2020 (5G) Promotion Group. UNISOC и Keysight намерены совместно продемонстрировать возможность сеансов передачи данных с помощью модуля 5G mmWave во время PT Expo China 2019.

Источник: microwavejournal.com

О радиомодулях Qualcomm QTM052 можно почитать здесь.

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теги: телеком 5G пятое поколение UNISOC радиомодуль

© Алексей Бойко, MForum.ru

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