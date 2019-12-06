Розница: МегаФон открыл первый Experience store в Москве

06.12.2019, MForum.ru

6 декабря 2019. Пресс-релиз МегаФон через MForum.ru.

МегаФон открыл первый Experience store с фокусом на цифровой опыт клиентов в торговом центре «Метрополис». Это очередной шаг в модернизации розничной сети компании. Уже в первые недели работы Experience store демонстрирует более высокие продажи мобильного оборудования, портативной техники и аксессуаров по сравнению с традиционными салонами.

Experience store – новый формат салонов продаж. Площадь магазина в четыре раза больше традиционных салонов связи МегаФона. Смартфоны и планшеты, включая новые модели iPhone, представлены на открытых витринах – покупатели могут без участия консультанта выбрать модель, которая им подходит. Для этого в торговом зале установлены планшеты с программой-помощником. Магазин оснащен интерактивными ценниками. Оплатить покупки можно на кассах самообслуживания.

Experience store состоит из пяти тематических зон, посвященных смартфонам, технологиям «умного» дома, ТВ и геймингу, путешествиям и здоровому образу жизни, а также увлечениям детей. В магазине можно протестировать VR-очки, X-box, МегаФон ТВ, самостоятельно настроить гаджеты «умного» дома, получить консультацию о b2b-продуктах и подключить их. Организовано несколько зон брендов: Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Honor, где представлены не только популярные смартфоны, но и взрослые и детские часы, фитнес-трекеры и другие товары.

Открытие Experience store – новый этап в реализации стратегии компании по модернизации розничной сети. Ожидается, что новый формат позволит увеличить количество подключений абонентов втрое, товарооборот увеличится более чем в пять раз, а маржинальность чека – на 5,1 п.п. В отдельных категориях товаров, таких как аксессуары и портативная техника, возможен рост на порядок. В рамках стратегии будет открыто несколько Experience stores, следующий появится в ТЦ Columbus. После подведения итогов работы будет принято решение о масштабировании формата.

«Раньше клиенты часто приходили в магазин, чтобы выбрать новый тариф, сим-карту или настроить телефон. Теперь запрос покупателя гораздо шире: он хочет посмотреть, как работают новые устройства и технологии, протестировать их – и мы даем такую возможность. Новый подход к обслуживанию клиентов позволит увеличить продажи по сравнению со стандартными салонами розницы. И первые недели работы Experience store подтверждают наши прогнозы», - отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФон.

Модернизация розничной сети МегаФона за счёт внедрения салонов продаж нового поколения с высоким уровнем сервиса и особым подходом к обслуживанию клиентов началась в 2018 году. До конца этого года МегаФон обновит 100 салонов в разных регионах России, в следующем - еще 300 магазинов. Новый подход к ассортименту и к обслуживанию клиентов оказался востребованным: среднедневное число клиентов за третий квартал этого года в обновлённых салонах выросло на 20%, средняя дневная выручка на один такой салон увеличилась на 30‑40%, а средний чек - на 8 п.п. Скорость обслуживания увеличилась в два раза.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4G из более чем 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.

Дополнительные тезисы:

Традиционные салоны связи создавались, чтобы помочь клиентам решать волнующие их вопросы – выбрать тариф, купить сим-карту, купить и настроить телефон. Покупатели меняются, они хотят узнавать в офлайновых магазинах что-то новое, получать новый опыт, тестировать технику, потому что нажать кнопку «купить» они могут и в интернете. Поэтому розничные сети ищут новые форматы общения с покупателями.

Цель модернизации – не только сделать магазины более комфортными и расширить ассортимент, но и предложить новый подход к клиентам.

Большая часть общения происходит в зале, часть услуг можно оформить прямо на планшете продавца в электронном виде.

В центре магазина – VR-зона с играми, тестирование VR-очков бесплатное.

Можно самостоятельно настроить гаджеты «умного» дома.

Специальные датчики в потолке сканируют товар, покупатель сам вводит номер телефона для получения индивидуальных предложений и оплачивает заказ.

Зоны самообслуживания позволяют консультантам посвящать клиентам больше времени там, где это требуется.

Новый формат не только включает более широкий ассортимент, но и меняет подход к обслуживанию клиентов. Вместо привычных высоких стоек – удобные кресла для общения, где в спокойной удобной обстановке можно настроить телефон или выяснить детали использования тарифа у консультанта. Сотрудники могут сориентировать клиентов по тем товарам, которых нет на полках, и оформить заказ.

Вместо строгой формы – у сотрудников свободный дресс-код для персонала (джинсы, свитшоты, кеды).

Каждый месяц сотрудники МегаФона устанавливают клиентам в салонах личный кабинет и другие востребованные сервисы больше 100 тысяч раз.

МегаФон начал развивать свою розницу 10 лет назад. Сейчас в сети 4 тысячи магазинов.

Это очередной шаг в реализации стратегии компании, направленной на достижение лидерства на цифровом рынке, новый этап трансформации компании.

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