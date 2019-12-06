Розница: МегаФон открыл первый Experience store в Москве

MForum.ru

Розница: МегаФон открыл первый Experience store в Москве

06.12.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

6 декабря 2019. Пресс-релиз МегаФон через MForum.ru.

МегаФон открыл первый Experience store с фокусом на цифровой опыт клиентов в торговом центре «Метрополис». Это очередной шаг в модернизации розничной сети компании. Уже в первые недели работы Experience store демонстрирует более высокие продажи мобильного оборудования, портативной техники и аксессуаров по сравнению с традиционными салонами.

Experience store – новый формат салонов продаж. Площадь магазина в четыре раза больше традиционных салонов связи МегаФона. Смартфоны и планшеты, включая новые модели iPhone, представлены на открытых витринах – покупатели могут без участия консультанта выбрать модель, которая им подходит. Для этого в торговом зале установлены планшеты с программой-помощником. Магазин оснащен интерактивными ценниками. Оплатить покупки можно на кассах самообслуживания.

Experience store состоит из пяти тематических зон, посвященных смартфонам, технологиям «умного» дома, ТВ и геймингу, путешествиям и здоровому образу жизни, а также увлечениям детей. В магазине можно протестировать VR-очки, X-box, МегаФон ТВ, самостоятельно настроить гаджеты «умного» дома, получить консультацию о b2b-продуктах и подключить их. Организовано несколько зон брендов: Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Honor, где представлены не только популярные смартфоны, но и взрослые и детские часы, фитнес-трекеры и другие товары.

Открытие Experience store – новый этап в реализации стратегии компании по модернизации розничной сети. Ожидается, что новый формат позволит увеличить количество подключений абонентов втрое, товарооборот увеличится более чем в пять раз, а маржинальность чека – на 5,1 п.п. В отдельных категориях товаров, таких как аксессуары и портативная техника, возможен рост на порядок. В рамках стратегии будет открыто несколько Experience stores, следующий появится в ТЦ Columbus. После подведения итогов работы будет принято решение о масштабировании формата.

«Раньше клиенты часто приходили в магазин, чтобы выбрать новый тариф, сим-карту или настроить телефон. Теперь запрос покупателя гораздо шире: он хочет посмотреть, как работают новые устройства и технологии, протестировать их – и мы даем такую возможность. Новый подход к обслуживанию клиентов позволит увеличить продажи по сравнению со стандартными салонами розницы. И первые недели работы Experience store подтверждают наши прогнозы», - отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФон.

Модернизация розничной сети МегаФона за счёт внедрения салонов продаж нового поколения с высоким уровнем сервиса и особым подходом к обслуживанию клиентов началась в 2018 году. До конца этого года МегаФон обновит 100 салонов в разных регионах России, в следующем - еще 300 магазинов. Новый подход к ассортименту и к обслуживанию клиентов оказался востребованным: среднедневное число клиентов за третий квартал этого года в обновлённых салонах выросло на 20%, средняя дневная выручка на один такой салон увеличилась на 30‑40%, а средний чек - на 8 п.п. Скорость обслуживания увеличилась в два раза.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4G из более чем 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.

Дополнительные тезисы:

  • Традиционные салоны связи создавались, чтобы помочь клиентам решать волнующие их вопросы – выбрать тариф, купить сим-карту, купить и настроить телефон. Покупатели меняются, они хотят узнавать в офлайновых магазинах что-то новое, получать новый опыт, тестировать технику, потому что нажать кнопку «купить» они могут и в интернете. Поэтому розничные сети ищут новые форматы общения с покупателями.
  • Цель модернизации – не только сделать магазины более комфортными и расширить ассортимент, но и предложить новый подход к клиентам.
  • Большая часть общения происходит в зале, часть услуг можно оформить прямо на планшете продавца в электронном виде.
  • В центре магазина – VR-зона с играми, тестирование VR-очков бесплатное.
  • Можно самостоятельно настроить гаджеты «умного» дома.
  • Специальные датчики в потолке сканируют товар, покупатель сам вводит номер телефона для получения индивидуальных предложений и оплачивает заказ.
  • Зоны самообслуживания позволяют консультантам посвящать клиентам больше времени там, где это требуется.
  • Новый формат не только включает более широкий ассортимент, но и меняет подход к обслуживанию клиентов. Вместо привычных высоких стоек – удобные кресла для общения, где в спокойной удобной обстановке можно настроить телефон или выяснить детали использования тарифа у консультанта. Сотрудники могут сориентировать клиентов по тем товарам, которых нет на полках, и оформить заказ.
  • Вместо строгой формы – у сотрудников свободный дресс-код для персонала (джинсы, свитшоты, кеды).
  • Каждый месяц сотрудники МегаФона устанавливают клиентам в салонах личный кабинет и другие востребованные сервисы больше 100 тысяч раз.
  • МегаФон начал развивать свою розницу 10 лет назад. Сейчас в сети 4 тысячи магазинов.
  • Это очередной шаг в реализации стратегии компании, направленной на достижение лидерства на цифровом рынке, новый этап трансформации компании.

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: телеком МегаФон розница пресс-релиз пресс-релизы

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

27.11. [Новости компаний] Телеком: IDC повышает прогнозы отгрузки смартфонов 5G в 2020 году до 190 млн / MForum.ru

19.11. [Новости компаний] Телеком: Акции: Черная пятница в Билайн - скидки до 90% / MForum.ru

12.11. [Новости компаний] Телеком: Розница: Билайн предлагает скидки на смартфоны Honor - до 8 тысяч рублей / MForum.ru

11.11. [Новости компаний] Телеком: МегаФон открывает интернет-магазин на Tmall - сегодня iPhone XR 64Gb можно купить со скидкой / MForum.ru

30.10. [Новости компаний] Телеком: Билайн поможет отправить посылку / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 14:59 Lele Тема: Снятие кода блокировки в телефонах и смартфонах Nokia (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 63 64 65 66 67)
Помогите пожалуйста разблокировать телефон Nokia 6210 navigatior
Сегодня 10:13 ABloud Тема: TSMC (23.09.2019)
Техпроцессы | 3нм. TSMC готовится перейти на 3нм на год раньше обещанного ранее срока По заявлению вице-президента TSMC Джей Кей Вон (JK Wang), массовый выпуск процессоров по нормам 3нм начнется в ...
Вчера 19:22 Daniel666 Тема: Билайн А106 (Страницы: 1 2 3 4 5 6 7)
можно пороль на имей
Вчера 18:20 ABloud Тема: Участники мирового рынка производителей RFID (04.12.2017)
M&A HID Global объявила о подписании соглашения о покупке LUX-IDent Компания HID Global входит в состав ASSA ABLOY Group. С головным офисом в США, Остин, штат Техас, компания работает более, чем в ...
Вчера 16:38 Koroviev Тема: Городской номер на сим в Ростове-на-Дону
У "Мегафона" есть услуга: дополнительный городской номер к федеральному на сим-карте. Очень удобно, для некоторых необходимо. Но вот беда: я "мегафоном" пользоваться не буду принципиально. После ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

06.12. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade 20 Smart – смартфон с АКБ 5000 мАч и тройной камерой / MForum.ru

06.12. [Новинки] Анонсы: Nokia 2.3 представлен официально / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 6 SE – лайт-версия на Kirin 810 / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 6 5G – 5G-смартфон со сдвоенной фронтальной камерой / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition представлен официально / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Motorola One Hyper представлен официально / MForum.ru

03.12. [Новинки]  Слухи: Strike F10 и Strike F30 – «звонилки» от BQ / MForum.ru

03.12. [Новинки] Слухи: Motorola One Hyper – первый смартфон Motorola с выдвижной камерой / MForum.ru

03.12. [Новинки] Анонсы: Раскладной Nokia 2720 Flip доступен для предзаказа в России / MForum.ru

03.12. [Новинки] Анонсы: Крепыш Nokia 800 появился в России / MForum.ru

29.11. [Новинки] Слухи: Honor P40 Pro получит 8 камер / MForum.ru

28.11. [Новинки] Это интересно: 5G-смартфон за 1000 юаней появится в 2021 году / MForum.ru

28.11. [Новинки] Слухи: OPPO Reno 3 Pro 5G показался на официальном рендере / MForum.ru

28.11. [Новинки] Слухи: Redmi K30 – смартфон с двойной фронтальной камерой и поддержкой 5G / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: BQ 5732L Aurora SE представлен официально / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Rabbit 2S – недорогие детские смарт-часы / MForum.ru

26.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S11+ замечен на рендерах / MForum.ru

26.11. [Новинки] Компоненты: MediaTek Dimensity 1000 – 5G чипсет MediaTek / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Honor V30 и V30 Pro представлены официально / MForum.ru

25.11. [Новинки] Анонсы: Huawei представила колонку Sound X / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: