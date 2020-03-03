Анонсы: Carbon 1 Mark II – смартфон с карбоновым корпусом

MForum.ru
03.03.2020,
Немецкая компания Carbon Mobile анонсировала смартфон Carbon 1 Mark II, получивший тонкий корпус (6,5 мм) изготовленный из карбонового волокна. Причем впервые в мире для изготовления корпуса новинки используется технология HyRECM, предполагающая переплетение углеродных волокон со специальными композитами, что обеспечивает пропускание радиоволн.
В части спецификаций речь идет о смартфоне с 6-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 160х1080 точек (18:9) с защитным стеклом Gorilla Glass 6, чипсетом MediaTek Helio P90, 8 Гб ОЗУ типа LPDDR4X, 128 Гб встроенной памяти, 16 Мп тыловой камерой со вспомогательным модулем, 20 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 3050 мАч. Выпускаться Carbon 1 Mark II будет только в черном цвете, а купить его можно будет за сумму эквивалентную 800 евро. Начало продаж намечено на июнь.
© Антон Печеровый,
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