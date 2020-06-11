Open RAN: Ericsson все еще не готов к идеям Open RAN

MForum.ru
11.06.2020,
Крепнут ряды коалиции Open RAN Policy Coalition. Несмотря на то, что она появилась совсем недавно, в ней уже состоят AT&T, Verizon, Vodafone Group, Telefonica. О поддержке заявили также Qualcomm, Microsoft, Samsung Electronics America и Nokia.
А вот в Ericsson в эту игру играть пока не хотят, более того, еще и заявляют (устами вице-президента по мобильных технологиям в США) что подобные коалиции не должны определять типы используемых в той или иной стране типовых технологий.
Мне позиция Ericsson пока что импонирует больше. Переход от привычной схемы взаимодействия на новую - дело рискованное. Сейчас оператор как правило имеет в той или иной географической зоне дело с одним проверенным поставщиком, - есть к кому предъявить счет при любых проблемных ситуациях. Заменить одного поставщика на "ансамбль" решений, в том числе, сравнительно малоизвестных на рынке небольших компаний - идея спорная. Если "что-то пойдет не так", а такое случается, кто будет отвечать за быстрое решение проблем оператора?
Безусловно я не против идей Open RAN в целом. Но на месте крупных операторов, стоило бы, наверное, посмотреть, как пройдут первые внедрения этого подхода, желательно на других крупных сетях, прежде чем рисковать стабильностью собственной сети.
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теги: Open RAN
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