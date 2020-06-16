Анонсы: Fobase Air Pro – смарт-часы с функцией термометра

MForum.ru
16.06.2020,
На AliExpress появились довольно любопытные смарт-часы Fobase Air Pro. Помимо привычной для смарт-часов функциональности счётчика шагов, контроля сердечного ритма, мониторинга сна и т.д., эта новинка обзавелась функцией измерения температуры.
Из спецификаций Fobase Air Pro производитель упоминает о 1,54-дюймовом дисплее, поддержке Bluetooth 5.0,непрерывном мониторинге сердечного ритма и АКБ емкостью 200 мАч, обеспечивающей до 10-15 дней автономной работы. Корпус новинки выполнен из металла. Цена в рамках распродажи - $30.
© Антон Печеровый,
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