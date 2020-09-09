Анонсы: Смарт-часы ZTE Y8 появились в России

MForum.ru
09.09.2020,
В России начались продажи умных часов ZTE Y8, позиционируемых как устройство для любителей активного образа жизни и предлагающее традиционный функционал гаджетов подобного класса по невысокой цене.
С помощью ZTE Y8 можно считать пройдённые шаги, расстояние, затраченные калории, контролировать сердечный ритм и фазы сна, а также управлять плеером, просматривать уведомления и т.д. В технической части ZTE Y8 представляют собой устройство с 1,3-дюймовым дисплеем разрешением 240 x 240 точек и сенсорной областью для управления, поддержкой Bluetooth 4.0 и АКБ емкостью 170 мАч. Заявленная автономность – 6-8 дней активного использования, время полной зарядки – 3 часа. Класс защиты от влаги – IP67. Требования к подключаемому смартфону - Android 5.1 и выше, iOS 8.0 и выше. Купить ZTE Y8 можно за 3490 рублей.
© Антон Печеровый,
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