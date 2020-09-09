Анонсы: Смарт-часы ZTE Y8 появились в России

MForum.ru

Анонсы: Смарт-часы ZTE Y8 появились в России

09.09.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

В России начались продажи умных часов ZTE Y8, позиционируемых как устройство для любителей активного образа жизни и предлагающее традиционный функционал гаджетов подобного класса по невысокой цене.

Анонсы: Смарт-часы ZTE Y8 появились в России

С помощью ZTE Y8 можно считать пройдённые шаги, расстояние, затраченные калории, контролировать сердечный ритм и фазы сна, а также управлять плеером, просматривать уведомления и т.д. В технической части ZTE Y8 представляют собой устройство с 1,3-дюймовым дисплеем разрешением 240 x 240 точек и сенсорной областью для управления, поддержкой Bluetooth 4.0 и АКБ емкостью 170 мАч. Заявленная автономность – 6-8 дней активного использования, время полной зарядки – 3 часа. Класс защиты от влаги – IP67. Требования к подключаемому смартфону - Android 5.1 и выше, iOS 8.0 и выше. Купить ZTE Y8 можно за 3490 рублей.

Анонсы: Смарт-часы ZTE Y8 появились в России

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации svyaznoy.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

08.09. [Новости компаний] Акции: Билайн подарил тысячи детских часов первоклассникам Московского региона / MForum.ru

27.08. [Новости компаний] eSIM: eSIM наступают - Билайн расширяет географию подключений / MForum.ru

20.08. [Новости компаний] Акции: Билайн подарит первоклассникам Московского региона смарт-часы с подключением / MForum.ru

18.08. [Новости компаний] Развитие сетей: ВымпелКом внедряет непрерывную оптимизацию сетей на базе ИИ / MForum.ru

31.07. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi Band 5 / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 19:26 ДроздВ Тема: Как найти украденный / утерянный iPhone по IMEI-номеру? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 275 276 277 278 279)
Успешная ставка и жизнь удалась вместе с Казино . Играя по не большим ставкам всегда хорошие деньги, а правильная крупная ставка шанс заработать большие ...
Вчера 19:25 ДроздВ Тема: Зарубежные операторы 5G (19.10.2019)
Это казино - лучшее, честное и проверенное временем! Это место, где вы можете выиграть большие деньги, получить удовольствие и массу положительных эмоций при игре в любимые игровые ...
Вчера 19:24 ДроздВ Тема: Ищу для ребенка простой, но надежный смартфон
Безусловно, главная "достопремечательность" любого интернет -портала с азартными играми - это ассортимент. Все представленные на сайте казино игровые автоматы являются оригинальным ...
Вчера 19:23 ДроздВ Тема: Анонсы: TECNO Camon 15 Pro оценен в 15 990 рублей (17.08.2020)
Хочешь заработать хорошие деньги не выходя из дома? Играй в самое надёжное онлайн казино Реальные деньги и масса удовольствия - обеспечены! https://avtomati-igrovie-online.com/...
Вчера 15:43 SmartSung Тема: Как отключить подтверждение подключения по USB ?
Здравствуйте. При подключении смартфона (Samsung Galaxy j5 2017 с Android 8.1) к компу через USB на смартфоне появляется окошко "Разрешить доступ к данным на телефоне?..." Можно сделать чтобы оно не ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

09.09. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы ZTE Y8 появились в России / MForum.ru

08.09. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy M51 / MForum.ru

08.09. [Новинки] Анонсы: Poco X3 представлен официально / MForum.ru

08.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Motorola Moto G9 Plus / MForum.ru

07.09. [Новинки] Анонсы: Honor 9X Lite доступен в России / MForum.ru

07.09. [Новинки] Анонсы: Представлены планшеты TCL 10 TABMAX и TCL 10 TABMID / MForum.ru

04.09. [Новинки] Анонсы: В Индии представлены Realme 7 и Realme 7 Pro / MForum.ru

04.09. [Новинки] Анонсы: Honor Pad V6 появился в России / MForum.ru

03.09. [Новинки] Анонсы: Представлены 5G-смартфоны серии Enjoy 20 / MForum.ru

02.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M51 представлен официально / MForum.ru

02.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M51 представлен официально / MForum.ru

02.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 2 появится в России / MForum.ru

02.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A7 (2020) представлен официально / MForum.ru

01.09. [Новинки] Анонсы: Realme V3 5G – самый доступный 5G-смартфон / MForum.ru

01.09. [Новинки] Слухи: Новинка Poco будет базироваться на Snapdragon 732G / MForum.ru

31.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M51 замечен на официальном сайте / MForurm.ru

31.08. [Новинки] Анонсы: Vsmart Live 4 с АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru

28.08. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Redmi 9C / MForum.ru

28.08. [Новинки] Это интересно: UMIDIGI A7S – смарфтон с ИК-термометром / MForum.ru

26.08. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone 7 и 7 Pro представлены официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: