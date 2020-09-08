5G: Orange Spain начал оказывать услуги 5G в Испании

MForum.ru

5G: Orange Spain начал оказывать услуги 5G в Испании

08.09.2020, MForum.ru

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Orange Spain сообщает о запуске сети 5G NSA в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Севилье и Малаге. Это 93-я известная мне сеть 5G в статусе коммерческой эксплуатации в мире. Ранее в Испании сети 5G уже запустили конкуренты - Vodafone Spain и Telefonica Spain. Самой передовой по части 5G страной Европы Испанию не назовешь, но, как видим, все основные операторы начали предоставление услуг 5G с различной степенью масштабности.

В ближайшие месяцы компания Orange Spain обещает выход и в другие города страны. Услуги 5G стали доступны всем пользователям совместимых технологий, физическим и юридическим лицам без каких-либо доплат.

Компания Orange Spain не стала дожидаться проведения частотного аукциона по распределению частот 700 МГц, который был отложен из-за COVID-19. Вместо этого она задействовала имеющиеся у нее 100 МГц в диапазоне 3.6-3.8 ГГц.

Пока что покрытие 5G доступно не более, чем 30% населения перечисленных выше городов. В частности, в Мадриде покрытие в основном обеспечивается внутри кольца М-30, а в Барселоне - в южной части Диагонали. В Валенсии, Севилье и Малаге покрыты в основном центральные части города.

Vodafone с июня 2019 успел обеспечить покрытие 5G уже в 21 городе Испании. Telefonica обещает нарастить охват 5G сети до 75% населения Испании к концу 2020 года. Виртуал Masmovil намеревается начать предоставление услуг на базе сети Orange 5G ближе к концу сентября 2020.

Как ожидается, все основные операторы связи Испании примут участие в аукционе по распределению частот 700 МГц, который перенесен на 1q2021.

Источник: telecompaper.com

В России, насколько можно судить по развитию ситуации, власти приняли решение тянуть время с выдачей частот. Возможная задача - дотянуть до момента, когда российские производители смогут представить хоть какие-то рабочие продукты, которые могли бы претендовать на звание "комплексных решений". В этом случае, можно ожидать, что выдачу частот диапазона 3.5 ГГц обременят требованием использовать отечественные решения 5G.

Впрочем, возможными пока что остаются и другие сценарии развития событий, так что продолжим наблюдать.

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теги: 5G пятое поколение новые сети запуски сетей Испания Orange

© Алексей Бойко, MForum.ru

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