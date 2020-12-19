5G: Cosmote запустил сеть 5G в Греции

MForum.ru
19.12.2020,
В Греции запущена сеть 5G Cosmote. Покрытие 5G появилось в Афинах, Тессалониках и в других городах Греции. В отдельных районах скорости превышают 1 Гбит/c.
В планах компании - обеспечить покрытие 5G более 50% на конец 2021 года и близкое к 100% покрытие 5G основных автомагистралей до конца 2023 года, всего порядка 2000 км.
Сеть построена на базе решения Ericsson. Задействованы частоты 3.5 ГГц.
В планах компании в течение 4 лет вложить в развитие порядка 2 млрд евро, в основном эти средства пойдут в развитие сети 5G и FTTH.
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теги: телеком Греция пятое поколение 5G новые сети
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