5G: Cosmote запустил сеть 5G в Греции

19.12.2020, MForum.ru

В Греции запущена сеть 5G Cosmote. Покрытие 5G появилось в Афинах, Тессалониках и в других городах Греции. В отдельных районах скорости превышают 1 Гбит/c.

В планах компании - обеспечить покрытие 5G более 50% на конец 2021 года и близкое к 100% покрытие 5G основных автомагистралей до конца 2023 года, всего порядка 2000 км.

Сеть построена на базе решения Ericsson. Задействованы частоты 3.5 ГГц.

В планах компании в течение 4 лет вложить в развитие порядка 2 млрд евро, в основном эти средства пойдут в развитие сети 5G и FTTH.

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теги: телеком Греция пятое поколение 5G новые сети