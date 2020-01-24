5G: В Австрии стартует третья по-счету сеть 5G

MForum.ru

5G: В Австрии стартует третья по-счету сеть 5G

24.01.2020, MForum.ru

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Поскольку оператор А1 Telkom Austria формально запоздал с выходом на рынок, в компании решили компенсировать это масштабами запуска - с завтрашнего дня сеть будет считаться запущенной в коммерческую эксплуатацию с планами охвата 350 населенных пунктов в 129 муниципалитетах Австрии. Общий планируемый охват покрытием 5G сети - 54 тыс. кв. км. Так что не удивляйтесь громкому названию сети - 5Giganetwork.

Поставщиком решения для A1 выступила компания Nokia, у вендора 63 контракта в области 5G и контракт с А1 Telkom Austria - один из них.

Оператор задействовал частоты 3.5 ГГц, приобретенные на аукционе 2019 года за 64,3 млн евро. Весной приобретение частот под 5G продолжится, а в целом в 2020 году в Австрии регулятор планирует обеспечить операторам возможность купить частоты в таких диапазонах, как 700 МГц, 1500 МГц, 2100 МГц, 26 ГГц (24.25-27.5 ГГц).

В Австрии уже действуют сети 5G таких операторов, как 3 Austria и T-Mobile, но у последней, например, сеть пока что выглядела не более, чем скромным экспериментом - на старте было 200 абонентов в 17 общинах в сельской местности, также с использованием частот 3.5 ГГц, приобретенных оператором за 57 млн евро. Примерно 200 абонентам раздали CPE 5G для пользования 5G в режиме фиксированного беспроводного доступа. Скорости, доступные абонентам - от 100 Мбит/c.
Не слишком отличилась на ниве 5G и Hutchison Drei (3) - еще в июне 2019 года запустившая 5G на 20 базовых станциях в Линце, но с тех пор не слишком активничавшая по части 5G.
Так что это можно отнести не к реальным запускам, а лишь к пиару и маркетингу, так что A1 Telkom Austria на этом фоне может вполне заявлять о лидерстве по части 5G.

В Австрии регулятор настроен на стимулирование развитие 5G в сельских регионах, так что мы увидим, вероятно, активное развитие 5G не только в Вене, но и в менее крупных городах и населенных пунктах.

Австрийские власти пытаются лавировать между Пекином и Вашингтоном в известном конфликте вокруг Huawei и 5G. Поэтому не удивляемся заявлениям канцлера страны Себастьяна Курца (Sebastian Kurz): Австрия хочет "оставаться технологически нейтральной, но при этом гарантировать максимальную безопасность". Типичное для современной Европы "и рыбку съесть, и на елку влезть". В общем, будут присматриваться к решениям более значимых участников Евросоюза и в целом к тому, куда будет дуть ветер.

Источники: totaltele.com ; mforum.ru ; sdxcentral.com

5G во всех странах мира
Вендоры 5G

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теги: телеком 5G пятое поколение Австрия новые сети

© Алексей Бойко, MForum.ru

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