5G: SmarTone стал четвертым оператором, запустившим 5G в Гонконге

31.05.2020, MForum.ru

О запуске сети 5G в коммерческую эксплуатацию заявил четвертый по-счету оператор Гонконга - SmarTone. Об этом сообщает MobileWorldLive.

Оператор задействовал технологию динамического распределения частот 4G/5G.

SmarTone не разглашает число сайтов 5G, но утверждает, что в зоне охвата - до 70% населения Гонконга на момент запуска. Компания ставит перед собой задачу добиться охвата в 100% к середине 2021 года.

Оператор строит сеть с использованием диапазонов низких, средних и высоких частот. У компании 20 МГц в диапазоне 3.5 ГГц и 400 МГц в 26 и 28 ГГц.

Поставщиком решения выступает Ericsson, контракт был заключен в марте 2020 года на 5 лет и подразумевает поставку ядра 5G и RAN. (51-й из известных мне контрактов Ericsson, у Huawei 27, у Nokia 52, у Samsung - 7, у ZTE - 8, у Datang - 1).

Абонентам за сумму в HKD398 в месяц предложены 80 ГБ данных, 2 ГБ роуминговых данных в странах зоны Большого залива.

Три крупнейших оператора Гонконга запустили услуги 5G c 1 апреля, как только регулятор разрешил им использование частот 3.5 ГГц. Еще одна страна, где не пытаются плевать против ветра.

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теги: 5G пятое поколение Гонконг новые сети запуски Ericsson