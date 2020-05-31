5G: SmarTone стал четвертым оператором, запустившим 5G в Гонконге

MForum.ru
31.05.2020,
О запуске сети 5G в коммерческую эксплуатацию заявил четвертый по-счету оператор Гонконга - SmarTone. Об этом сообщает MobileWorldLive.
Оператор задействовал технологию динамического распределения частот 4G/5G.
SmarTone не разглашает число сайтов 5G, но утверждает, что в зоне охвата - до 70% населения Гонконга на момент запуска. Компания ставит перед собой задачу добиться охвата в 100% к середине 2021 года.
Оператор строит сеть с использованием диапазонов низких, средних и высоких частот. У компании 20 МГц в диапазоне 3.5 ГГц и 400 МГц в 26 и 28 ГГц.
Поставщиком решения выступает Ericsson, контракт был заключен в марте 2020 года на 5 лет и подразумевает поставку ядра 5G и RAN. (51-й из известных мне контрактов Ericsson, у Huawei 27, у Nokia 52, у Samsung - 7, у ZTE - 8, у Datang - 1).
Абонентам за сумму в HKD398 в месяц предложены 80 ГБ данных, 2 ГБ роуминговых данных в странах зоны Большого залива.
Три крупнейших оператора Гонконга запустили услуги 5G c 1 апреля, как только регулятор разрешил им использование частот 3.5 ГГц. Еще одна страна, где не пытаются плевать против ветра.
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теги: 5G пятое поколение Гонконг новые сети запуски Ericsson
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