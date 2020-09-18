Анонсы: ASUS ROG Phone 3 появился в России

18.09.2020, MForum.ru

Компания ASUS объявила о доступности на российском рынке игрового смартфона ASUS ROG Phone 3. Напомню, речь идет об аппарате на базе чипсета Snapdragon 865+ (с многоуровневой системой охлаждения) оснащенного 6,59-дюймовым дисплеем разрешением 2340х1080 точек с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1000 нит.

В активе этой новинки присутствуют 12/16 Гб ОЗУ, 512 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера с основным сенсором 64 Мп Sony IMX686 (вспомогательные: 13 Мп со сверхширокоугольной оптикой + 5 Мп для макросъемки), 24 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. ОС – Android 10 c пользовательским интерфейсом ROG, включающим поддержку множества игровых фишек.

Также отметим входящие в комплект поставки кулер AeroActive 3 и чехол Aero Case. Купить новинку можно будет за 79 990 и 89 990 рублей, за версии с 12 и 16 Гб ОЗУ, соответственно. Бонусом за предзаказ является защитное стекло, а оставившие отзыв на сайте магазина или Яндекс.Маркете получат наушники ROG Strix Go 2.4.