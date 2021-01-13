Развитие сетей: ZTE поставит роутеры и другие решения доступа для транспортной сети МегаФон

MForum.ru

Развитие сетей: ZTE поставит роутеры и другие решения доступа для транспортной сети МегаФон

13.01.2021, MForum.ru

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Компания ZTE Corp. выиграла тендер на поставку оборудования IPBH для IP Backhaul транспортной сети ПАО "МегаФон". Это подготовит транспортную сеть оператора к предоставлению услуг 5G. В частности, будут поставляться роутеры уровня агрегации и ядра серии M6000-S, а также высокопроизводительное оборудование уровня доступа ZXCTN 6100.

Линейка роутеров M6000-xS обширна и включает такие модели, как ZXR10 M6000-18S, ZXR10 M6000-8S Plus, ZXR10 M6000-8S, ZXR10 M6000-5S, ZXR10 M6000-3S Plus, ZXR10 M6000-3S. Роутеры собраны на чипсетах, разработанных в ZTE.

 

 

Источник картинки: zte.com.cn

 

Источник картинки и подробнее о устройствах линейки ZTE ZRX10 M6000-xS, здесь.

 

ZTE ZXCTN 6100. Подробнее об этом устройстве, например, здесь.

Это решение промышленного уровня, то есть надежное - заявленное среднее время между отказами 1 млн часов, заявленная работоспособность - около 17 лет. Также обещаны хорошие показатели в отношении синхронизации. В частности, ZXCTN 6100 поддерживает ITU-T G.8261 Ethernet (layer 1 PNT), ACR (service clock) и IEEE 1588v2 (layer 2 PNT). Также поддерживается традиционный тайминг E1 in/out. Другие сигналы тайминга: 2*BITS (1in/1out), 1pps.

Поддержка Pseudo-Wire обеспечивает дополнительный механизм восстановления тайминга для поддержания высокой точности за счет использования возможностей ретайминга E1 с высокой температурной стабильностью. ZXCTN 6100 поддерживает SSM и установки приоритета таймингов. В частности, может поддерживаться до 18 slave clocks.

Техническое решение ZTE основано на комплексном end-to-end решении MPLS и предполагает упрощение работы по обслуживанию сети.

Как видим, после свопа радиоподсистемы МегаФон в Челябинске, сотрудничество ZTE с МегаФон не завершилось. К сожалению, нет данных об объеме нового соглашения.

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теги: телеком МегаФон ZTE транспортная инфраструктура транспорт backhaul бэкхол контракты

© Алексей Бойко, MForum.ru

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