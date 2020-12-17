Развитие сетей: МегаФон завершил проект по замене RAN в Челябинской области

MForum.ru
17.12.2020,
В Челябинской области завершился процесс замены оборудования радиоподсистемы оператора МегаФон на решения китайской компании ZTE.
Сайт на базе решения ZTE LTE в Челябинске
Проект предусматривал модернизацию радиосети оператора в Челябинске и области в объеме более 2 тысяч базовых станций, включая оборудование GSM, 3G и LTE. Компания ZTE обеспечила поставку радиооборудования, его монтаж и ввод в эксплуатацию. Договоренность с оператором предусматривает техподдержку и обслуживание силами вендора в течение 7 лет. Проект по переходу на оборудование ZTE завершен с опережением графика.
Использовано решение ZTE LTE на платформе SDR. Это позволяет оператору изменять технологию для любого частотного диапазона без визита на сайт. Благодаря этому на некоторых площадках был запущен слой LTE 2100, что заметно увеличило покрытие LTE и емкость сети. Также была запущена поддержка VoLTE.
В крупных городах, Челябинске, Магнитогорске и других, задействован режим MIMO 4x4, что сказалось на улучшении качества клиентского опыта в районах с высокой концентрацией населения.
Проведенные тесты показали, что переход на решения ZTE обеспечил рост качества передачи голоса (MOS) и достаточную пропускную способность для обслуживания растущего объема трафика мобильного интернета.
"МегаФон сотрудничает со всеми ведущими производителями радиооборудования, применяя на своей сети наиболее технологически эффективные решения. Нам важно, чтобы любые обновления только улучшали восприятие сервисов МегаФона нашими абонентами. Компания ZTE в этом проекте продемонстрировала свои возможности и как вендора, и как интегратора. Рассчитываем на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество", - отметил Павел Корчагин, директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона.
“Россия является важным рынком для ZTE Corporation. Мы продолжим активное сотрудничество с МегаФоном c целью расширения портфеля продуктов и решений ZTE, используемых оператором на своей сети в долгосрочной перспективе”, – заявил Тан Лухао, президент компании ZTE Corporation в России.
“Проект модернизации RAN оборудования, реализованный ZTE в Челябинской области, продемонстрировал нашу способность в решении сложной технической задачи на “живой сети”. Реализация проекта позволила с опережением графика полностью модернизировать инфраструктуру в Челябинской области, включая подготовку сети к 5G, а также значительно уменьшить операционные расходы в будущем за счёт более энергоэффективного оборудования и возможности удаленного управления сайтами. Этот успешный опыт положил начало для более широкого сотрудничества между МегаФоном и ZTE”, – комментирует старший вице-президент ООО “ЗТИ-Связьтехнологии” Тигран Погосян.
--
telegram ; facebook - подключайтесь
теги: развитие сетей МегаФон ZTE swap
Публикации по теме:
17.12. [Новости компаний] Кадры: Хачатур Помбухчан - новый исполнительный директор МегаФон / MForum.ru
19.11. [Новости компаний] Кадры: Петр Солодовник стал техническим директором С-З филиала МегаФон / MForum.ru
26.05. [Новости компаний] Кадры: В МегаФон новый техдиректор - встречаем Павла Корчагина! / MForum.ru
17.02. [Новости компаний] Билайн признан одним из самых привлекательных работодателей для IT-специалистов / MForum.ru
18.11. [Новости компаний] Телеком: Кадры: Ольга Филатова назначена исполнительным вице-президентом ВымпелКом по управлению персоналом, оргразвитию и поддержке / MForum.ru
17.12. [Новинки] Слухи: Защищенный смартфон Hisense D50 5G замечен в TENAA / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y30 Standard Edition представлен в Китае / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi анонсировала электронную книгу Mi Reader Pro / MForum.ru
16.12. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 8 Pro получит новый дизайн / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo iQOO U3 получил 6.6-дюймовый дисплей 90 Гц и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Nokia 5.4 представлен официально / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Nokia C1 Plus с Android 10 (Go edition) оценили в €69 / MForum.ru
15.12. [Новинки] Это интересно: LG Rollable, LG Rainbow и LG Q83 будут представлены в первой половине 2021 года / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A12 появился в России / MForum.ru
14.12. [Новинки] Cлухи: Moto G Stylus 2021 засветился в Amazon / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M12 с АКБ 7000 мАч замечен в Geekbench / MForum.ru
11.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi анонсировала смарт-часы Mi Watch Lite / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Tianyi No. 1 5G – 5G-смартфон за 999 юаней / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон Vivo Y52s с 90 Гц дисплеем представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Слухи: ASUS ROG Phone на чипсете Snapdragon 888 замечен в бенчмарках / MForum.ru
09.12. [Новинки] Слухи: В сеть попали пресс-фото Samsung Galaxy A52 5G / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Cubot C3 – смарт-часы за $33 / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Gionee K30 Pro недорогой смартфон с 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
08.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi тизерит Redmi 9 Power / MForum.ru
08.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла важные подробности об Oppo Find X3 Pro / MForum.ru