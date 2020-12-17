Развитие сетей: МегаФон завершил проект по замене RAN в Челябинской области

17.12.2020, MForum.ru

В Челябинской области завершился процесс замены оборудования радиоподсистемы оператора МегаФон на решения китайской компании ZTE.

Сайт на базе решения ZTE LTE в Челябинске

Проект предусматривал модернизацию радиосети оператора в Челябинске и области в объеме более 2 тысяч базовых станций, включая оборудование GSM, 3G и LTE. Компания ZTE обеспечила поставку радиооборудования, его монтаж и ввод в эксплуатацию. Договоренность с оператором предусматривает техподдержку и обслуживание силами вендора в течение 7 лет. Проект по переходу на оборудование ZTE завершен с опережением графика.

Использовано решение ZTE LTE на платформе SDR. Это позволяет оператору изменять технологию для любого частотного диапазона без визита на сайт. Благодаря этому на некоторых площадках был запущен слой LTE 2100, что заметно увеличило покрытие LTE и емкость сети. Также была запущена поддержка VoLTE.

В крупных городах, Челябинске, Магнитогорске и других, задействован режим MIMO 4x4, что сказалось на улучшении качества клиентского опыта в районах с высокой концентрацией населения.

Проведенные тесты показали, что переход на решения ZTE обеспечил рост качества передачи голоса (MOS) и достаточную пропускную способность для обслуживания растущего объема трафика мобильного интернета.

"МегаФон сотрудничает со всеми ведущими производителями радиооборудования, применяя на своей сети наиболее технологически эффективные решения. Нам важно, чтобы любые обновления только улучшали восприятие сервисов МегаФона нашими абонентами. Компания ZTE в этом проекте продемонстрировала свои возможности и как вендора, и как интегратора. Рассчитываем на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество", - отметил Павел Корчагин, директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона.

“Россия является важным рынком для ZTE Corporation. Мы продолжим активное сотрудничество с МегаФоном c целью расширения портфеля продуктов и решений ZTE, используемых оператором на своей сети в долгосрочной перспективе”, – заявил Тан Лухао, президент компании ZTE Corporation в России.

“Проект модернизации RAN оборудования, реализованный ZTE в Челябинской области, продемонстрировал нашу способность в решении сложной технической задачи на “живой сети”. Реализация проекта позволила с опережением графика полностью модернизировать инфраструктуру в Челябинской области, включая подготовку сети к 5G, а также значительно уменьшить операционные расходы в будущем за счёт более энергоэффективного оборудования и возможности удаленного управления сайтами. Этот успешный опыт положил начало для более широкого сотрудничества между МегаФоном и ZTE”, – комментирует старший вице-президент ООО “ЗТИ-Связьтехнологии” Тигран Погосян.

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теги: развитие сетей МегаФон ZTE swap