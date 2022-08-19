Развитие сетей: МегаФон перевел сеть в Оренбургской области на решение ZTE

19.08.2022, MForum.ru

МегаФон провел в Оренбургской области масштабную модернизацию сети. Оборудование заменено более, чем на 300 объектах связи в области. Новое оборудование - от китайской ZTE, по объемам поставок своего оборудования этот оператор занимает 4 или 5 место в мире.

фото: пресс-службы МегаФон

«Новые технические решения имеют лучшую энергоэффективность и обладают более высокой производительностью по сравнению с оборудованием предыдущего поколения. В сфере телекоммуникаций свежие решения появляются часто, нам важно идти в ногу со временем. Разумеется, крупные инвестиции в инфраструктуру окупаются долго, но оставаться на позициях технологического лидера возможно, лишь заботясь о качестве услуг для абонентов. Мы продолжаем системную работу над сетью в регионе», — прокомментировал директор МегаФона в Оренбургской области Денис Голиков.

Новое оборудование развернуто в 160 населенных пунктах Соль-Илецкого, Курманаевского, Оренбургского, Саракташского, Первомайского и других районов. Эти площадки расположены как в городах: Орске, Новотроицке, Гае, Соль-Илецке, Ясном, так и в небольших селах и поселках.

Оператор отмечает, что среднее потребление трафика в регионе составляет уже около 20 ГБ данных в месяц, в 2021 году потребление трафика LTE выросло на 20%.

пресс-релиз МегаФон

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теги: телеком МегаФон Оренбургская Оренбургской развитие сетей