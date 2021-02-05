Частные сети: МТС развернула частную сеть LTE на руднике Уралкалия

05.02.2021, MForum.ru

Развертывание частных сетей LTE для добывающих и других вертикальных бизнесов в мире - это давно уже тренд. Пусть и с обычным опозданием, но и на наших широтах строительство частных сетей операторами "большой четверки" набирает обороты. Жаль, конечно, что пока что это сети только LTE, без 5G, но такова уж российская традиция в 21-м веке - отставать от передовых стран в области внедрения новых телеком-технологий. К счастью, технологии таковы, что если политика телеком-регулятора в стране изменится, можно будет оперативно добавить поддержку 5G.

Итак, МТС развернула частную сеть LTE на руднике БКПРУ-2 компании "Уралкалий". Cеть действует на глубине порядка 400 метров. Построена она в основном с использованием решений Ericsson. На этапе пилота протестированы сервисы групповой голосовой связи, передачи данных и видеопотока, а также другие решения, повышающие безопасность и эффективность работы персонала в о время подземных выработок и других производственных процессов.

В перспективе сеть может быть задействована для удаленного управления производственными процессами, перехода к автономной работе оборудования, роботизации.

В реализации связи под землей есть свои особенности. С одной стороны, практически нет помех от других сетей. С другой стороны, под землей в сравнительно узких и не всегда прямых штреках радиоволны быстро затухают.

К сожалению, компания МТС не приводит подробности в отношении сети, - нет информации о числе обслуживаемых людей, числе подключенных устройств, площади покрытия, числе задействованных базовых станций, полосе и диапазоне частот. В общем, практически никаких интересных деталей пресс-служба МТС не приводит.

В 2019 году стало известно о развертывании "первой в России промышленной зоны 5G частной сети LTE" также от МТС-Ericsson на заводе КАМАЗ в Набережных Челнах. С куда большим объемом деталей. Частную сеть LTE также будет строить Ростелеком для Якутской топливно-энергетической компании.

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теги: телеком частные сети МТС подземные сети Уралкалий