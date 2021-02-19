Слухи: Asus ROG Phone 5 будет представлен 10 марта

MForum.ru
19.02.2021,
Компания ASUS официально подтвердила, что анонс игрового смартфона нового поколения состоится 10 марта. Известно, что новинка получит имя ROG Phone 5, а его «сердцем» станет чипсет Snapdragon 888 дополненный 8 или 16 Гб встроенной памяти.
По данным китайского регулятора TENAA новинка получит дисплей диагональю 6,78 дюйма, а ее габариты составят 172,83 х 77,25 х 10,29 мм. Емкость АКБ составит 6000 мАч, при этом будет поддерживаться быстрая зарядка 65 Вт. ОС «из коробки» станет Android 11. Ждем анонса!
© Антон Печеровый,
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