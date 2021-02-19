Слухи: Asus ROG Phone 5 будет представлен 10 марта

19.02.2021, MForum.ru

Компания ASUS официально подтвердила, что анонс игрового смартфона нового поколения состоится 10 марта. Известно, что новинка получит имя ROG Phone 5, а его «сердцем» станет чипсет Snapdragon 888 дополненный 8 или 16 Гб встроенной памяти.

По данным китайского регулятора TENAA новинка получит дисплей диагональю 6,78 дюйма, а ее габариты составят 172,83 х 77,25 х 10,29 мм. Емкость АКБ составит 6000 мАч, при этом будет поддерживаться быстрая зарядка 65 Вт. ОС «из коробки» станет Android 11. Ждем анонса!

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

Публикации по теме:

[Новинки] Слухи: ASUS ROG Phone на чипсете Snapdragon 888 замечен в бенчмарках / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 3 появился в России / MForum.ru

[Новинки] Слухи: ASUS ROG Phone 3 замечен на пресс-фото / MForum.ru

[Технологии] Компоненты: Snapdragon 865+ представлена официально / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone II появился в России / MForum.ru