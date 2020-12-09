Слухи: ASUS ROG Phone на чипсете Snapdragon 888 замечен в бенчмарках

09.12.2020, MForum.ru

На данный момент Asus выпустила три игровых устройства серии ROG: Phone, ROG Phone 2 и ROG Phone 3. Сейчас компания работает над следующей версией своего игрового телефона, который показал отличные результаты в тестах GeekBench и HTML5.

В списке GeekBench новый телефон Asus ROG Phone появился с номером модели ASUS_I005DA. По данным бенчмарка, смартфон будет поставляться с материнской платой под названием Lahaina, которая относится к чипсету Qualcomm Snapdragon 888. Интересный факт – материнская плата названа в честь острова на Гавайях. В протестированном образце чипсет Snapdragon 888 работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти, а само устройство – под управлением операционной системы Android 11. Если говорить о результатах тестов, в GeekBench новинке удалось набрать 1081 балл в одноядерном тесте. Многоядерный эталонный тест присвоил устройству 3584 балла. В тесте HTML5 новинка обозначена как ASUS_I005DB, а ее результат – 469 баллов (какие-либо подробности о железе этот тест не раскрывает).