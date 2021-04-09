Анонсы: Lenovo Legion 2 Pro представлен официально

MForum.ru
09.04.2021,
Компания Lenovo официально анонсировала смартфон Legion 2 Pro, адресованный требовательным любителям мобильных игр. Новинка построена на чипсете Qualcomm Snapdragon 888, для охлаждения которого используются две турбины с независимыми воздуховодами.
Заявленный ресурс системы активного охлаждения – 50 000 часов, максимальный уровень шума -24,8 дБ. Для размещения активного системы охлаждения используется выступ в средней части смартфона, однако аппарат не стал очень уж толстым, всего 10,32 мм. В этом же выступе размесилась строенная тыловая камера в конфигурации 64 Мп основной, 16 Мп широкоугольный и 2 Мп макро.
Для съемки сэлфи и трансляций в Lenovo Legion 2 Pro служит 44 Мп фронтальная камера, находящаяся в выдвижном модуле. Благодаря такому решению 6,92-дюймовый AMOLED Е4 дисплей Lenovo Legion 2 Pro не имеет каких-либо вырезов. Разрешение экрана 2460x1080 точек, пиковая яркость до 1300 нит, частота обновления – до 144 Гц. Частота опроса сенсора – 720 Гц, также геймерам доступно 4 ультразвуковые кнопки на правой грани и 2 ультразвуковые кнопки на задней панели. Также из игровых функций отметим два вибромотора для тактильной отдачи.
За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5500 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт. Дактилоскопический сенсор размещена на правом торце устройства. В части объемов памяти речь идет о версиях с 8,12 и 16 Гб ОЗУ / 128,256 и 512 Гб встроенной памяти. Цена Lenovo Legion 2 Pro начинается от 3699 юаней за вариант 8/128 и заканчивается на 5999 юаней за топовый 16/512 Гб. Середнячок с 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти обойдется в 4399 юаней. В Китае Lenovo Legion 2 Pro в черном и белом доступен для покупки с 9 апреля.
© Антон Печеровый,
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