Анонсы: Lenovo Legion Y700 – планшет для игр и мультимедиа

MForum.ru
01.03.2022,
Любителям мобильных игр адресован и планшетный компьютер Lenovo Legion Y700. Новинка оснащена 8,8-дюймовым дисплеем разрешением 2560 x 1600 точек с частотой обновления 120 Гц и опросом сенсора 240 Гц, а основой ее «железа» стал чипсет Qualcomm Snapdragon 870.
Объем ОЗУ – 8 или 12 Гб, встроенной памяти – 128 или 256 Гб. Тыловая камера получила сенсор разрешением 13 Мп, фронтальная – 8 Мп. Емкость АКБ составляет 6550 мАч, мощность быстрой зарядки – 45 Вт. Из особенностей отметим стереодинамики JBL. ОС - Android 12 с фирменной оболочкой ZUI 13. Купить Lenovo Legion Y700 можно начиная с 10 марта по цене 2699/2999 юаней за версии 8+128 / 12+256 Гб, соответственно.
© Антон Печеровый,
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