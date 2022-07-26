Анонсы: Lenovo Legion Y70 получит Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

26.07.2022, MForum.ru

Компания Lenovo раскрыла данные о смартфоне Legion Y70 базирующемся на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Относительно чипсета прошлого поколения снижение энергопотребления процессора и графического ускорителя составило порядка 30%, а рост общей энергоэффективности устройства - 15%.

Относительно других смартфонов на этом чипсете, Lenovo Legion Y70 привлекает внимание сочетанием АКБ емкостью 5000 мАч и толщины корпуса 7,99 мм. Вес устройства -205 грамм, поддерживаемая мощность быстрой зарядки – 68 Вт.

Диагональ AMOLED-экрана Lenovo Legion Y70 – 6,67 дюйма, разрешение 2400х1080 точек. Также отметим 50 Мп тыловую камеру. Полные спецификации и цена будут объявлены позднее. Возможно, речь идет о 29 июля, где Lenovo Legion Y70 станет дополнением к анонсу игровых ноутбуков R9000K и R9000X.