Анонсы: Lenovo Legion Y70 получит Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

MForum.ru
26.07.2022,
Компания Lenovo раскрыла данные о смартфоне Legion Y70 базирующемся на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Относительно чипсета прошлого поколения снижение энергопотребления процессора и графического ускорителя составило порядка 30%, а рост общей энергоэффективности устройства - 15%.
Относительно других смартфонов на этом чипсете, Lenovo Legion Y70 привлекает внимание сочетанием АКБ емкостью 5000 мАч и толщины корпуса 7,99 мм. Вес устройства -205 грамм, поддерживаемая мощность быстрой зарядки – 68 Вт.
Диагональ AMOLED-экрана Lenovo Legion Y70 – 6,67 дюйма, разрешение 2400х1080 точек. Также отметим 50 Мп тыловую камеру. Полные спецификации и цена будут объявлены позднее. Возможно, речь идет о 29 июля, где Lenovo Legion Y70 станет дополнением к анонсу игровых ноутбуков R9000K и R9000X.
© Антон Печеровый,
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