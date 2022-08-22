Анонсы: Представлен игровой смартфон Lenovo Legion Y70

MForum.ru
22.08.2022,
Портфолио компании Lenovo пополнил смартфон Legion Y70. Новинка получила строгий классический дизайн, мощное «железо» и набор аксессуаров для геймеров.
В активе Lenovo Legion Y70 присутствуют чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 с продвинутой системой охлаждения, 8/12/16 Гб оперативной памяти типа LPDDR5, 128/256/512 Гб встроенной памяти UFS 3.1, а также АКБ емкостью 5100 мАч с быстрой зарядкой 68 Вт.
Новинка оснащена 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления до 144 Гц и частотой опроса сенсора до 1500 Гц.
Тыловая камера представляет собой связку 50 Мп основного сенсора, 13 Мп широкоугольного и 2 Мп для съемки макро. В отверстии по центру экрана размещена 16 Мп сэлфи-камера.
Ценник начинается с отметки 2970 юаней за версию 8+128 Гб, середнячок 12+256 Гб оценены в 3370 юаней, а топовый Legion Y70 в конфигурации 16+512 Гб стоит 4270 юаней. Информации о планах продаж новинки за пределами Китая пока нет.
© Антон Печеровый,
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