Слухи: Дизайн Google Pixel Watch показали на рендерах

13.04.2021, MForum.ru

О смарт-часах Google Pixel Watch слухи ходят довольно давно. Не является секретом и то, что поисковый гигант действительно работает над подобным устройством. Очередная утечка показала рендеры дизайна новинки, созданные на основе имеющихся у источника фотографиях устройства.

Если верить источнику, Google Pixel Watch получат классический форм-фактор с круглым дисплеем и минималистичным дизайном. Для защиты экрана будет использовано защитное стекло 2,5D, а управлять устройством можно будет с помощью механического колесика с правой стороны часов. Впрочем, скорее всего, экран будет сенсорный. По функционалу от новинки можно ожидать стандартный для устройств подобного класса набор возможностей, включая контроль частоты сердечных сокращений. Анонс Google Pixel Watch может состояться в октябре текущего года. Впрочем, даже источник утечки говорит о том, что выход Google Pixel Watch может быть перенесен на более поздний срок.