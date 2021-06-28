Партнерства: Банк Открытие договорился с Минцифры России о сотрудничестве

MForum.ru
28.06.2021,
Ключевой момент этой договоренности - интеграция учетных записей клиентов банка и учетных записей пользователей Единого портала Госуслуг. Модное нынче "обогащение" данных, которое позволяет чуть не всем желающим знать о вас если не все, то многое. Благодаря таким вот договоренностям, мы по сути оказываемся в мире, где как никогда ранее действует поговорка - "знают двое, знает и свинья". То есть если вы кому-то сообщили о себе некую информацию, на деле вы раскрыли ее неопределенному кругу лиц.
Подается это, как обычно, под тем соусом, что договоренность поможет "бесшовному" получению клиентами банка государственных услуг и сервисов.
Договоренность многоплановая и Банк Открытие также станет "участвовать в разработке нормативных правовых актов в сфере финансирования проектов цифровой трансформации, в том числе с использованием мер государственной поддержки, и внедрения сквозных технологий. Группа «Открытие» предложит финансовые продукты и услуги работникам Минцифры России, а также примет участие в разработке программ льготной ипотеки для IT-специалистов".
Что же, льготная ипотека это неплохо. В остальном, такие "банковско-государственные" форматы работы несколько настораживают. Весьма вероятно, что Минцифры договорится и с другими кредитно-финансовыми учреждениями. Будет ли это всем нам на пользу? Не знаю.
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теги: телеком Минцифры Минцифраз персональные данные Госуслуги
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